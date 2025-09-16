“Tarde para llorar”: el spot de Carabineros con Carlos Pinto para prevenir siniestros en carreteras estas Fiestas Patrias

A primera hora de este martes, en la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, en avenida Pedro de Valdivia, se desarrolló el lanzamiento de una campaña que busca prevenir los siniestros viales durante Fiestas Patrias.

El spot principal de esta iniciativa contó con la participación de Carlos Pinto, popular realizador de programas policiales en TV.

La pieza audiovisual busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante, haciendo especial énfasis en que el consumo de alcohol y drogas es totalmente incompatible con la conducción.

La campaña apela a la conciencia de los conductores: después de una tragedia en carretera, siempre es tarde para lamentarse. Por eso, el llamado es a prevenir con responsabilidad y tomar decisiones que protejan la vida propia y la de los demás.

“El llamado es claro: disfrutar de nuestras tradiciones es posible, pero siempre con seguridad y responsabilidad”, enfatizan desde Carabineros.

Durante los fines de semana largos y festividades, se registra un aumento significativo en choques y atropellos. Solo en las celebraciones de 2024, más de 1500 siniestros fueron reportados, dejando un saldo de 66 personas fallecidas, explican en la policía uniformada.

El spot ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de la institución.