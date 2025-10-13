Dos temblores afectan a la Región de Coquimbo

Durante la noche de este domingo se registró un sismo de mediana intensidad, que fue percibido en la Región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se percibió a las 22.28 horas, y fue de magnitud 4,9.

Asimismo, el epicentro se situó a 4 kilómetros al sureste del Parque Nacional Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 34 kilómetros.

Desde Senapred se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

Finalmente, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) se indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Minutos antes, a las 22.11, otro sismo de magnitud 4,4 había afectado a la misma zona, esta vez 2 km al sureste del parque nacional.

Su hipocentro se registró a 33 km de la superficie.

De acuerdo con el CSN, ambos temblores son los de mayor magnitud dentro de una serie de al menos seis sismos registrados esta noche en la zona, entre las 22.11 y las las 23.08. La magnitud de los otro cuatro movimientos telúricos varió entre 2,5 y 3,2.