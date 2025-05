Terreno empinado y mal tiempo: los factores que complejizan la búsqueda de avión ambulancia

Lluvia y granizo con un frío intenso, en medio de un sistema frontal, además de escasa (prácticamente nula) visibilidad en un terreno barroso y empinado, han complejizado la labor que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros realiza en Cerro El Roble desde la noche de este miércoles.

Allí se centró el trabajo, con tres puntos de interés, para ubicar la aeronave privada modelo Piper Cheyenne II, de la empresa de aerocomercial Coastline, matrícula CC-CCC, cuyo rastro se perdió a unos 10 mil pies de altura, 13 minutos después de despegar desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a eso de las 19.00 horas de este 7 de mayo con rumbo a Arica.

En total, seis personas iban a bordo: el piloto y su copiloto, un paciente con su acompañante y personal médico, entre ellos un doctor y una enfermera.

Un equipo especializado de la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) se dirigió a la zona de búsqueda de la aeronave, para dar inicio al proceso de investigación aeronáutica.

Lugareños relataron que el cielo estaba cubierto en el sector de Carén y que escucharon un estruendo. Grabaciones de cámaras de seguridad en la zona captaron un destello a la hora en que habría caído la máquina.

“El avión pasó por encima de los cerros. El ruido era espantoso”, afirmó un vecino de Curacaví.

El teniente Cristian Cataldo de la Prefectura GOPE de Carabineros explicó durante la mañana de este jueves que “visiblemente las condiciones están bastante complejas, en la noche era aún peor, la visibilidad era muy poca”.

“Se pudo determinar tres puntos de interés. El equipo GOPE, la patrulla de rescate, fue a uno de ellos, al más lejano, y al punto de interés posiblemente donde pudo haber capotado la aeronave”, explicó, indicando que la patrulla trabajó sin cesar durante toda la noche.

Pese a que no se logró algún avistamiento, los equipos confían que están “en la línea correcta”.

Se está trabajando con sistemas de georreferenciación para acotar el despliegue de acuerdo a la información del desplazamiento del avión.

“La patrulla GOPE que está en el lugar, llegó al punto que queríamos. No se detuvieron durante la noche. Llegaron ahora en la mañana, hicieron un reporte y con esos antecedentes en el comando pudimos recopilar información para ahora los nuevos despliegues. La patrulla, que partió a medianoche, acampó en el lugar, realizó las diligencias, no se va a detener y desde el último punto, que es el más lejano actualmente donde está la patrulla, no se va a levantar ese puesto. Desde ahí, todos los equipos van a realizar la búsqueda”, detalló Cataldo.