Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

La Contraloría General de la República (CGR) destapó una bomba este miércoles: el ente fiscalizador pesquisó que la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), más conocida como la Tía Rica, no tiene mecanismos de control suficientes, lo que le ha llevado a incurrir en una serie de irregularidades .

Por ejemplo, la CGR se percató que entre 2023 y 2024, 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes (joyas y alhajas) en forma recurrente por 1.507 millones de pesos, sin verificar la procedencia de las especies y no habiendo retirado posteriormente las prendas empeñadas. Además, se encontró que en algunos casos, a sabiendas de haber antecedentes, no se hizo una coordinación con Carabineros.

Adicional a eso, el ente de control detectó un grupo de casi 5.000 usuarios frecuentes de la DICREP, que empeñaron artículos entre 10 y 230 veces por año, los que en conjunto realizaron operaciones por 14 mil millones de pesos.

La precupación de lo pesquisado radica en que se podría configurar que el Estado esté financiando delincuentes al funcionar como receptador de artículos robados, los que luego se van a remate.

La entidad liderada por Dorothy Pérez derivará los antecedentes de su investigación tanto al Ministerio Público, tal cual lo ha hecho tras los otros descubrimientos que ha realizado a lo largo de este año, como en el caso de las licencias médicas fraudulentas. Además, instruirá los sumarios correspondientes.