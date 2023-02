Toque de queda: ¿Qué implica y cuáles son las consecuencias de infringirlo?

Este jueves, autoridades anunciaron toque de queda en 28 comunas de las regiones de Biobío, La Araucanía y Ñuble, en el marco de los incendios forestales y el estado de catástrofe decretado en zonas damnificadas por el siniestro.

¿Qué es y qué implica un toque de queda?

La Real Academia Española (RAE) define el término como una medida gubernativa, en circunstancias excepcionales, que prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas.

En Chile, la normativa puede ser aplicada bajo estados como el de Catástrofe. Es decretado por el Presidente de la República y firmado por los ministros de Interior y Defensa Nacional.

Implica que las personas que están en zonas bajo toque de queda no pueden circular ni estar en lugares públicos en los horarios que determine la autoridad. En este caso particular -para las 28 comunas-, entre la medianoche y las 05:00 am.

De contravenir la medida, las Fuerzas Armadas o la policía uniformada puede proceder a la detención.

Además, según explicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quienes no respeten la medida pueden ser multados. Es “infracción al código penal, lo que constituye una falta, que está sancionado con una y hasta cuatro Unidades Tributarias Mensuales (UTM)”, señaló el persecutor.

“Para ello corresponde que Carabineros formule la denuncia respecto de la infracción y seguiremos el procedimiento legal correspondiente (...) la fiscalía va a fijar una política de persecución para todas las regiones que están afectadas por ella (toque de queda)”, añadió Garrido.

¿Por qué se decretó?

La implementación de la medida se dio a conocer el miércoles por el Presidente Gabriel Boric en el transcurso de su visita a la localidad de Santa Juana. El Mandatario argumentó que la restricción va en consideración de “garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia”.

En este caso, la delimitación de las zonas que serán restringidas queda en manos de los jefes Defensa Nacional que el Mandatario designó para cada región.

“Hoy les anuncio que desde el gobierno nosotros estimamos que es pertinente, porque necesitamos otorgar mayor seguridad”, declaró el Jefe de Estado ese día.

Previamente, los partidos de oposición, en el marco de la reunión el martes en La Moneda con las máximas autoridades de Interior habían solicitado al gobierno decretar la norma restrictiva. Esto, ante los reportes de robo de enseres a familias damnificadas por el siniestro.

Al respecto, la secretaria general de UDI, María José Hoffmann, declaró que era una medida necesaria “para aquellas comunas donde las personas están alojando fuera de sus casas para que no se les robe los pocos enseres que les quedan”.