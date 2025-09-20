SUSCRÍBETE
Nacional

Tornado en Linares dejó alrededor de 150 casas dañadas

El alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, comentó que "la reposición eléctrica va a tardar horas, por lo que pasado la media noche se estima por parte CGE la reposición del suministro eléctrico”.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: Municipalidad de Linares

Este sábado se registró un tornado en Linares, de la región del Maule. Este fenómeno dejó cerca de 150 casas dañadas y hay sectores que quedaron sin suministro eléctrico.

La Municipalidad de Linares notificó que se dañaron los techos de las casas, los postes eléctricos de la ciudad y que se cayeron árboles.

El alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, informó que “un tornado de grandes proporciones generó daños en los sectores de María del Valle y Parque Oriente. Estimamos que 150 casas resultaron dañadas”.

Créditos: Municipalidad de Linares

“Nuestro equipo municipal, junto a Bomberos y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ya se encuentra trabajando en terreno para asistir a las familias afectadas y levantar un catastro inicial”, agregó.

“La reposición eléctrica va a tardar horas, por lo que pasado la media noche se estima por parte CGE la reposición del suministro eléctrico”, informó.

Se están haciendo el catástro de las viviendas afectadas total o parcialmente por este tornado. Quiero hacer un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior, de Senapred y del Ministerio de Vivienda, debemos reunirnos en terreno con el catástro que está levantando la Municipalidad para asignar un subsidio especial de reconstrucción”, comentó.

Agregó que “el daño es grande, principalmente en los techos de estas viviendas. Necesitamos de estos recursos para colaborar con los vecinos del sector”.

