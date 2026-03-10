SUSCRÍBETE
    Nacional

    Tragedia en Algarrobo: fundador de El Honesto Mike, su pareja y su padre murieron intentando salvar a joven abogada

    Cuatro personas fallecieron arrastradas por el oleaje la tarde del lunes. Entre ellos estaba el emprendedor cervecero, que junto a su familia intentó salvar a una joven pareja.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Ministerio Público solicitó a la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal realizar pericias por los hechos que terminaron con la muerte de cuatro personas adultas, dos hombres y dos mujeres, en el sector de Playa Grande Mirasol de Algarrobo.

    Entre las víctimas figura el influencer Ben Wood, conocido emprendedor que impulsó el bar El Honesto Mike y que recientemente dio fin a su proyecto Beervana.

    Wood falleció intentando rescatar a una pareja que fue arrastrada por el oleaje en un día de marejadas en el litoral.

    El exministro Marcelo Mena escribió sentidas palabras sobre él en X, destacando que “le cambió la cara a la cerveza en Chile”.

    “Honesto Mike fue su gran éxito. Muchos pensaban que se llamaba Mike. Que los lúpulos en el cielo sean los más frutales que hayas probado”, expresó Mena recordando al emprendedor cervecero.

    La tragedia

    En las labores que desarrolló la Armada ante el incidente, una persona pudo ser rescatada con vida con un helicóptero naval y fue trasladada al SAPU de Algarrobo y derivada al Hospital Claudio Vicuña.

    La Armada insistió en el llamado a la precaución, recordando que el litoral se encuentra bajo aviso de marejadas vigentes, condición que aumenta el riesgo de accidentes en sectores de playa y roqueríos.

    “Se insta a la comunidad a actuar con máxima prudencia, respetar las banderas rojas y evitar el ingreso al mar bajo estas condiciones climáticas”, indicaron en un comunicado.

    El hecho se registró poco antes de las 19.00 horas de este lunes, cuando Felipe Hernández, de 28 años, el hombre que sobrevivió y fue rescatado tras perder el conocimiento, vio que su pareja fue arrastrada sorpresivamente por una ola.

    Él reaccionó lanzándose al mar para intentar evitar que el mar se la llevara, percatándose que en el mismo momento otras tres personas que estaban en la playa hicieron lo mismo y terminaron sucumbiendo ante el oleaje.

    Asesora de diputado entre fallecidos

    La primera mujer que fue arrastrada corresponde a la abogada Patricia del Pilar Bello Labbé, de 26 años, que había viajado a la zona desde Puerto Montt, junto a su pareja.

    La Universidad Austral de Chile, en la que hizo clases, lamentó el deceso de la profesional.

    “Su compromiso con la formación, el conocimiento y la vida académica será siempre recordado”, manifestaron en un mensaje en redes sociales.

    La abogada también se desempeñó como asesora parlamentaria del diputado Jaime Sáez.

    “Quienes tuvimos la oportunidad de compartir con ella reconocemos en Pilar a una persona íntegra, generosa y de gran calidad humana. Su compañerismo, su calidez y su forma tan noble de relacionarse con los demás dejaron una huella imborrable en nuestro equipo”, expresó el legislador en un comunicado en sus redes.

    Los otras tres víctimas corresponden a Benjamin Robert Wood, de 43 años, de nacionalidad chilena-estadounidense; su padre Norman Ray Wood, de 77 años, de nacionalidad estadounidense; y María José Duarte, de 47 años, pareja del influencer.

    Fiscal: “Había alerta de marejadas”

    Francisco Martínez, fiscal adjunto de San Antonio, explicó que el hecho ocurrió en un sector frente al humedal, al norte de la comuna, en cercanías de San Alfonso del Mar

    “Había alerta de marejadas el fin de semana y dos personas, una pareja que estaba de visita desde Puerto Montt, se encontraba en la orilla del mar cuando una gran ola arrastra a una joven hacia el interior del mar y en ese contexto su pololo, su pareja, ingresa a tratar de rescatarla y es en ese momento que tres personas que se encontraban en la orilla advierten esta situación e ingresan también a tratar de rescatar a estas personas”, señaló el fiscal.

    El persecutor comentó que “lo trágico de esta situación es que justamente estas personas que intentaron rescatar a la joven, terminaron fallecidos al igual que ella”.

    Pablo Alegría Guerrero, comisario jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, informó que en el reconocimiento externo policial efectuado por los detectives de la unidad “se logró establecer como causa probable de muerte una asfixia por sumersión, descartando la intervención de terceras personas”.

    El cierre de Beervana

    Hace tres días, Wood, en su cuenta con 35 mil seguidores en Instagram brebajesconbenny, abordó el cierre de Beervana a fines de febrero, proyecto del que se había alejado hace un tiempo,y contó sobre su nuevo emprendimiento @craftworkcl.

    “Si no conoces mi historia, he estado emprendiendo en cerveza y gastronomía aquí en Chile desde 2013 cuando abrimos las puertas a una tienda de cerveza artesanal única, que fue el catalizador por varios otros proyectos más (como Alameda Beer Co y El Honesto Mike) que también ayudaba a cambiar el rubro aquí en Chile", contó.

    “Aunque no logré todo que quería hacer con la marca, ya estoy determinado y enfocado en hacer todo y mas con craftworkcl, que para mí será un Fénix que se levanta de las cenizas…“, escribió en una de sus últimas publicaciones.

