Trágico incendio en Talca deja una madre y sus tres hijos fallecidos

Un trágico incendio se produjo en horas de la madrugada en la comuna de Talca, dejando a una madre y sus tres hijos fallecidos.

El incendio se produjo en el pasaje 13 Poniente de la comuna, hasta donde concurrió personal de bomberos para controlar la emergencia.

El teniente de Carabineros, Rodrigo Lara, Oficial de Ronda Prefectura Talca, detalló que “en el lugar, en conjunto al personal de Bomberos, se logra constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos".

Además resultaron dos viviendas afectadas con daños menores.

Según la información entregada por la Fiscalía del Maule, las víctimas serían de nacionalidad venezolana.

A raíz de la emergencia es que hasta el lugar concurrieron desde cinco compañías de bomberos para trabajar en controlar la emergencia.

Desde la Fiscalía dispusieron el trabajo del Labocar de Carabineros para investigar las causas del hecho.