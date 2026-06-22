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    Trama bielorrusa: tribunal fija audiencia para discutir sanción que recibió Lagos y que congeló sus visitas

    La determinación se adoptó luego de que el imputado no estuviera listo para ser trasladado al tribunal para asistir a una audiencia. Según su defensa, el castigo sería ilegal. Debate se realizará el próximo 17 de julio.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Eduardo Lagos Herrera. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El turbulento paso de Eduardo Lagos Herrera por el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde cumple prisión preventiva por la trama bielorrusa, anotó un nuevo episodio que enfrenta al abogado con funcionarios de Gendarmería.

    Y es que el pasado 18 de mayo, con motivo de una audiencia que se celebraría en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago a las 9.00 horas, personal penitenciario concurrió hasta recinto ubicado en Avenida Pedro Montt para concretar su traslado, lo que no pudo materializar dado que el imputado no estaba listo.

    Los funcionarios que concretarían el traslado llegaron al recinto a las 6.20 horas, cuando Lagos Herrera aún dormía bajo los efectos de un medicamento que le había sido recetado. Por lo mismo, el procedimiento quedó sin efecto.

    Dadas las coordinaciones realizadas y en atención a que el imputado había sido notificado formalmente de la audiencia a la que debía asistir, Gendarmería procedió a sancionarlo privándolo por una semana de la posibilidad de recibir visitas.

    La situación generó molestia inmediata de su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Abujiar, quien por medio de una presentación al tribunal calificó la disposición como ilegal.

    “Mi representado redactó un recurso de reposición administrativa en contra de la sanción interpuesta, solicitando además en un otrosí que se abriera un término probatorio al efecto. Sin perjuicio de aquello, y sin siquiera esperar resolver el recurso presentado, personal de Gendarmería comenzó a hacer efectivo y ejecutar inmediatamente la sanción interpuesta”, se lee en la presentación.

    Junto con ello, expresó que “la sanción impuesta a mi representado carece elementos básicos a contemplar para la fijación de una sanción, y para la ejecución de la misma. En este sentido, la sanción fue interpuesta, sin notificar a mi representado el contenido de la denuncia o hechos de la supuesta falta, y además tuvo únicamente en consideración la declaración de mi representado la cual además, justifica todos y cada uno de los hechos acaecidos el día 18 de mayo”.

    “A su vez, la sanción impuesta, además de ser ilegal, fue ejecutada encontrándose pendiente de resolver el recurso de reposición interpuesto por mi representado, por lo que limitó arbitrariamente los efectos de un recurso válidamente interpuesto, el cual aun habiendo sido acogido, no habría revertido la situación fáctica reclamada", complementó el profesional.

    De acuerdo con las explicaciones de la defensa, Lagos Herrera jamás se opuso a ser trasladado, sino que sólo pidió que pudieran esperar 20 minutos para poder bañarse y reaccionar de los efectos del somnífero.

    “Mi representado les explica que debido al horario aún se encontraba un poco mareado, debido a los medicamentos que toma para conciliar el sueño, sin perjuicio de ello, le comunica a los encargados que se bañaría y estaría listo en aproximadamente 20 minutos, a lo que los funcionarios asienten", explicitó, haciendo presente que Lagos Herrera estuvo listo en 15 minutos y que aún así la comisión de traslado se retiró del lugar.

    Pese a que la sanción ya se aplicó, y por determinación de la jueza Patricia Ibacache, el asunto será materia de discusión en la audiencia que quedó programada para el próximo 17 de julio a partir de las 12 horas.

    Más sobre:Eduardo LagosTrama bielorrusaLa Tercera PMMarcelo Abujiar

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