Nacional

Transportes proyecta que ley CATI entrará en vigencia durante 2026

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, informó que "es una ley que yo creo que va a generar un impacto enorme en la siniestralidad en Chile, y mi aspiración es que cuando esté totalmente desplegada nos permita evitar cerca de un 30% de los muertos en Chile por esta causa, que son cerca de 500 personas".

María José Halabi 
María José Halabi

Este domingo, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, informó que la ley Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI) entrará en vigencia durante el próximo año.

La ley CATI busca prevenir los siniestros viales por medios tecnológicos que permiten una fiscalización automatizada para detectar infracciones por exceso de velocidad.

En CHV Noticias, Muñoz detalló que “hemos trabajado y aprobamos en este gobierno es la ley que se llama CATI, de Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que nos va a permitir sancionar algunas infracciones, que son las que están más asociadas, yo diría, a siniestralidad. Esto se podrá hacer con cámaras”.

Consultado sobre cuándo estaría funcionando la ley CATI, el ministro contestó que “yo creo que lo vamos a tener instalado ya el año que viene. Estamos ahora a puertas de las licitaciones. Tuvimos una licitación o un estudio de una empresa bien buena que nos diseñó cómo tiene que ser toda la plataforma tecnológica”.

“Ya estamos licitando la programación, ya licitamos el cloud, que es el sistema para poder almacenar todos los datos. Hemos reorganizado también el equipo de la edición de fiscalización para poder recibir todas estas imágenes que van a llegar, tener a las personas que van a estar revisando que las imágenes verdaderamente corroboran que hay una infracción y luego hacer todo el tratamiento por fuera de los Juzgados de Policía Local para poder liberarlo y así poder hacer que esto sea mucho más efectivo", señaló.

Una de estas infracciones será “por ejemplo, la luz roja. Hemos estado en pilotos tecnológicos para poder determinar si tenemos las tecnologías para poder instalarlo de forma adecuada, todo indica que sí”.

Sumó que “lo mismo la velocidad excesiva, y dentro de esa ley también se dejó este tema de las pistas solo bus y la restricción vehicular, pero el foco está puesto sobre todo en los puntos en los cuales hay siniestralidad, de modo que hay que ir generando todos los incentivos a que una persona nunca cometa una infracción de tránsito que tiene un potencial riesgo para otros enorme".

El ministro también explicó que “eso también va a ir liberando a Carabineros y a inspectores para dedicarnos a otras cosas cuando las cámaras nos pueden ayudar en aquello que ellas lo hacen bien”.

Añadió que “estamos en el proceso de instalación de esta ley, son tres reglamentos que hay que escribir, ya tenemos dos aprobados por la Contraloría, el tercero estamos ad portas, hemos hecho una serie de pilotos que están avanzando bien, y ahora estamos ya en la fase de licitaciones”.

“Es una ley que yo creo que va a generar un impacto enorme en la siniestralidad en Chile, y mi aspiración es que cuando esté totalmente desplegada nos permita evitar cerca de un 30% de los muertos en Chile por esta causa, que son cerca de 500 personas", destacó.

El ministro explicó que “lo que observábamos, por ejemplo, en Apoquindo con El Bosque, por ejemplo, es que en un día la cantidad de vehículos que pasaban por Apoquindo sin respetar la luz roja era de 56 personas, esto promedio diario".

Además, “el número de vehículos que pasaban por exceso de velocidad por la avenida Apoquindo eran más de 600 al día".

“La verdad que pasarse una la luz roja a mí me parece de la mayor gravedad, sobre todo porque también tenemos otras personas que están esperando que le den la verde para salir un poco con la inercia de la velocidad que viene. Entonces, la probabilidad de que los vehículos se encuentren en esa zona de intersección y que el choque sea realmente con mucha energía es, por lo tanto, fatal. Es muy alta”, continuó.

Sobre cómo se gestionará la sanción, el ministro expresó que “le va a llegar un parte empadronado que dice que hay que pagar una determinada multa, porque fuiste sorprendido pasando con luz roja en una determinada intersección. Esto vendrá con la fotografía que acredita que eso es así”.

