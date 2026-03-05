Tras cierre de campamento Japón: municipio de Maipú da inicio a la construcción del parque La Aguada-El Pajonal

En septiembre de 2025 se concretó el cierre definitivo del campamento Japón. Seis meses después se da inicio a la construcción del parque La Aguada - El Pajonal, un proyecto que pretende crear un espacio inclusivo, sustentable y seguro para la comuna de Maipú.

La mañana de este jueves, se anunció el inicio de las obras con un hito marcado por la plantación simbólica de un árbol en la zona, instancia que contó con la participación del alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, entre otras autoridades como el jefe comunal de Cerrillos -comuna colindante-, Johnny Yáñez.

“Acá teníamos un campamento, un vertedero, teníamos promesas incumplidas, teníamos gente que se sentía mirada en menos que estaba destinada a vivir en un lugar feo, y que hoy recupera la esperanza”, expresó el jefe comunal de Maipú.

Durante más de una década, 94 familias vivieron en un campamento ubicado en el sector, equivalentes a 233 personas tanto chilenas como extranjeras. A través del Plan Social Municipal, se logró llevar a cabo su reubicación, el retiro de 391 toneladas de escombros y la recuperación de más de 14m2 que equivalen a más de 1,4 hectáreas del parque.

Un nuevo pulmón verde para la región

El proyecto financiado por el Serviu Metropolitano implica una inversión de $21 mil millones de pesos para transformar una superficie de 11 hectáreas -de las cuales nueve corresponderán a áreas del parque y dos a obras perimetrales- en el nuevo parque de Maipú.

Dentro de sus características más relevantes destacan la restauración del humedal estacional, en conjunto con la reapertura de corredores naturales que contarán con 80% de especies nativas y 20% introducidas.

Proyecto de Parque La Aguada en Maipú.

Además, el parque incluirá senderos peatonales, veredas y accesos vehiculares, junto con infraestructura deportiva como canchas de fútbol, una pista de skate y una zona de calistenia.

El diseño también incorpora criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental, con luminarias LED, paneles solares y sistemas de gestión eficiente del agua.

Para el manejo de lluvias, se instalarán canaletas, sumideros y zanjas de infiltración, monitoreadas mediante pozos de observación, con el objetivo de mejorar el drenaje y la resiliencia del sector frente a eventos climáticos.