SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras controversias: Gobierno designa a exrectora de la UMCE, Elisa Ayala, como nueva directora suplente del SLEP Atacama

    El nombramiento busca reorganizar el organismo tras la reciente salida de la dirección anterior, Daslav Mihovilovic.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El Ministerio de Educación informó durante este lunes que la profesora de educación física y doctora en educación, Elisa Ayala Cortez, fue designada por el Presidente Gabriel Boric como nueva directora ejecutiva suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama.

    La designación de Ayala se enmarca en una serie de controversias que ha atravesado el Servicio Social de aquella comuna desde su instalación. En específico, el nombramiento busca reorganizar el organismo tras la reciente salida de la dirección anterior, Daslav Mihovilovic, por una cuestionada celebración institucional que derivó en la solicitud de renuncia por parte del Ejecutivo.

    Asimismo, la designación de Ayala ocurre a meses de las elecciones de la rectoría de la UMCE, instancia en la que perdió tras cuatro años de mandato desde 2021 hasta 2025, periodo en el que se transformó en la primera mujer en liderar dicha institución en 132 años.

    De acuerdo al comunicado emitido por la cartera, Ayala pondrá a disposición “del territorio su amplia trayectoria formativa, académica y de liderazgo en el sistema educativo”.

    Por su parte, la Dirección de Educación Pública destaca que esta designación permitirá robustecer el trabajo territorial y dar continuidad al fortalecimiento de los aprendizajes, el acompañamiento técnico-pedagógico y la gestión de los equipos en los establecimientos del Servicio Local.

    En los próximos días, la nueva directora suplente sostendrá reuniones de coordinación con jefaturas, equipos técnicos y actores del territorio, con el objetivo de de avanzar en la planificación y priorización de los desafíos institucionales.

    Más sobre:Servicio Local de Educación PúblicaSLEP AtacamaGabriel BoricElisa Ayala Cortez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    “No es que la gente ande histérica, pero hay susto”: chilenos describen el clima de tensión bajo el fuego en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    2.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    3.
    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    4.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    5.
    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna
    Chile

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario
    Cultura y entretención

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers