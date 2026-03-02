Tras controversias: Gobierno designa a exrectora de la UMCE, Elisa Ayala, como nueva directora suplente del SLEP Atacama

El Ministerio de Educación informó durante este lunes que la profesora de educación física y doctora en educación, Elisa Ayala Cortez, fue designada por el Presidente Gabriel Boric como nueva directora ejecutiva suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama.

La designación de Ayala se enmarca en una serie de controversias que ha atravesado el Servicio Social de aquella comuna desde su instalación. En específico, el nombramiento busca reorganizar el organismo tras la reciente salida de la dirección anterior, Daslav Mihovilovic, por una cuestionada celebración institucional que derivó en la solicitud de renuncia por parte del Ejecutivo.

Asimismo, la designación de Ayala ocurre a meses de las elecciones de la rectoría de la UMCE, instancia en la que perdió tras cuatro años de mandato desde 2021 hasta 2025, periodo en el que se transformó en la primera mujer en liderar dicha institución en 132 años.

De acuerdo al comunicado emitido por la cartera, Ayala pondrá a disposición “del territorio su amplia trayectoria formativa, académica y de liderazgo en el sistema educativo”.

Por su parte, la Dirección de Educación Pública destaca que esta designación permitirá robustecer el trabajo territorial y dar continuidad al fortalecimiento de los aprendizajes, el acompañamiento técnico-pedagógico y la gestión de los equipos en los establecimientos del Servicio Local.

En los próximos días, la nueva directora suplente sostendrá reuniones de coordinación con jefaturas, equipos técnicos y actores del territorio, con el objetivo de de avanzar en la planificación y priorización de los desafíos institucionales.