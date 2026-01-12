SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    En un video que se viralizó por redes sociales, se pudo observar que la celebración por el quinto año del organismo contó con una limusina de lujo, así como también iluminación especial, tortas, tragos y cámaras 360°.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó esta jornada la renuncia de Daslav Mihovilovic como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama. Esto, tras la polémica que generó la celebración del quinto año del organismo en el Casino de Copiapó.

    En un video que se viralizó por redes sociales, se pudo observar que la celebración contó con una limusina de lujo, así como también iluminación especial, tortas, tragos y cámaras 360°.

    Asimismo, en los registros difundidos se da cuenta que la limusina del evento pertenecería a la empresa Limuhummer, cuyo dueño mantiene vínculos con Pro Group, compañía que en la actualidad presta servicios de guardias de seguridad al SLEP de Atacama.

    Desde el SLEP que ha estado bajo múltiples cuestionamientos ante despido de trabajadores, reducción de horas docente, entre otros, respondieron a los cuestionamientos señalando que la celebración se realizó en el marco de la conmemoración del quinto aniversario, efectuándose fuera del horario laboral de los trabajadores y sin utilizar recursos públicos.

    Según informó el Mineduc mediante un comunicado, tras la solicitud de renuncia del ejecutivo suplente, desde este lunes 12 de enero asume la subrogancia Ximena Sanhueza, jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

    Más sobre:MineducNicolás CataldoSLEPNacionalEducación

