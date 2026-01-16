Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

Esta mañana, el Capítulo Médico del Hospital El Carmen del Colegio Médico de Santiago, el Servicio de Salud Metropolitano Central y la dirección del propio establecimiento alcanzaron un acuerdo, luego de que los médicos decidieran movilizarse por cambios en sus condiciones contractuales.

Todo inició el pasado 6 de enero, cuando a los profesionales a honorarios se les informó de una modificación en sus contratos para este año. El cambio implicaba la pérdida de beneficios vigentes durante 2025 y la aplicación retroactiva de estas nuevas condiciones.

Según el cuerpo médico, la medida no solo vulneraba sus derechos laborales, sino que además amenazaba con desarticular equipos completos, poniendo en riesgo la continuidad de la atención para más de un millón de personas que se atienden en el establecimiento que provienen de Maipú y de Cerrillos.

Finalmente, durante la última jornada se llegó a un acuerdo: se renuevan los beneficios para los honorarios en los mismos términos que estaban hasta 2025 y se incluirán 10 días descanso autorizado.

Así, el establecimiento retoma la normalidad luego de que solo se estuviera atendiendo en las unidades más críticas : servicios de urgencia, tres unidades de paciente crítico, hospitalización quirúrgica, pabellones de urgencia, hospitalización domiciliaria y hemodiálisis.

Paralelamente, se elaboró un petitorio formal, respaldado en dictámenes vigentes e información oficial, que fue presentado a la autoridad.

“Queremos entregar a la comunidad usuaria la tranquilidad de que las atenciones se estarán efectuando en la modalidad habitual y que aquellas prestaciones que no fueron realizadas serán reprogramadas, lamentando todos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado a las y los usuarios de nuestro hospital”, explicaron desde el hospital.

También afirmaron que “como dirección, agradecemos la voluntad de diálogo y colaboración de los representantes del estamento, ya que nuestra prioridad es resguardar la continuidad de la atención de salud de la población de Maipú y Cerrillos, especialmente de los pacientes más vulnerables”.