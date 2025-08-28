SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Tras críticas de candidatos, ministro Montes da un paso atrás y rectifica dichos sobre no ser el jefe de la reconstrucción

El titular de Vivienda se vio obligado a aclarar sus declaraciones sobre el proceso tras el megaincendio de febrero de 2024, luego de que sus palabras desataran críticas de candidatos presidenciales de la oposición. El Minvu emitió un comunicado precisando que Montes no se desvincula de sus responsabilidades y que sus comentarios se referían a la estructura institucional.

Maximiliano EstradaPor 
Maximiliano Estrada
Dedvi Missene

Durante este miércoles, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abrió un flanco en La Moneda al responder a las críticas por el lento avance de la reconstrucción en Valparaíso tras el megaincendio de febrero de 2024.

“Yo soy ministro de Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación. Yo soy ministro de Vivienda y tengo que mirar el conjunto de las reconstrucciones”, afirmó en entrevista con CNN Chile.

Esas palabras se sumaban a semanas de cuestionamientos en el Parlamento, donde Montes ha debido comparecer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de su gestión en materia de reconstrucción, que ya ha sido criticada.

Pero las declaraciones desataron una nueva oleada de críticas, esta vez provenientes de los candidatos presidenciales de la oposición.

Dichas palabras causaron gran malestar en la oposición. De hecho, esta mañana el abanderado de republicanos, José Antonio Kast, acusó que el gobierno del Presidente Gabriel Boric dejó abandonadas a las víctimas del siniestro.

Pero la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, fue más lejos y aseveró que “no podía creer cuando el ministro dijo que él no era el jefe de la reconstrucción. Si él no se siente el jefe de la reconstrucción de este megaincendio, yo creo que no debería ser ministro”.

Además, comparó esta situación con el proceso tras el terremoto y maremoto de 2010. “El presidente Piñera tuvo una catástrofe mucho más grande que esta y al año estaba todo funcionando. Esto es falta de gestión, esto es falta de experiencia, esto es lo que sucede cuando usted elige como Presidente a gente que nunca ha trabajado en el sector público y no sabe hacer las cosas”, dijo.

Por esta razón, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se vio obligado a emitir un comunicado para aclarar los dichos de Montes y responder a las críticas de los candidatos presidenciales de la oposición.

En el texto, la cartera señaló que los comentarios del titular del Minvu, realizados en entrevista el 26 de agosto, “dicen relación con la estructura establecida para el proceso de reconstrucción y, de ninguna manera, son interpretables como un intento de desvincularse del rol que le corresponde en este marco”.

El comunicado también recordó que los roles de las distintas autoridades en este proceso fueron señalados públicamente por Montes en la Comisión Especial Investigadora sobre Reconstrucción de la Cámara de Diputados, donde detalló las gestiones realizadas ante parlamentarios de distintos signos políticos.

Además, enfatizó que, por la naturaleza de su cargo, el ministro lidera la gestión del Ministerio de Vivienda a nivel nacional, supervisando tareas como el Plan de Emergencia Habitacional, la gestión del Banco de Suelos, temáticas de urbanismo y otras responsabilidades, a las que se suman 43 procesos de reconstrucción, 25 de ellos pendientes al asumir el gobierno y 18 durante la actual administración.

Finalmente, el Minvu “llama a los distintos actores políticos a no generar un falso debate en base a la utilización maliciosa y descontextualizada de las palabras del ministro Montes, que se genera en un contexto de disputa política electoral que nada tiene que ver con la ayuda a los y las afectadas por el incendio.

Cabe recordar, eso sí, que el Presidente Gabriel Boric designó a la ministra de Desarrollo Social y Familia (Mideso), Javiera Toro, como encargada de liderar el Comité de Reconstrucción. Consultados en dicho ministerio sobre las críticas relativas a la jefatura del proceso, hasta el cierre de esta edición no entregaron respuesta.

Más sobre:MegaincendioMinvuJaviera ToroMidesoCarlos MontesReconstrucción

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

“Corresponde a brechas procedimentales”: Sernac se defiende ante observaciones de la Contraloría en gestión de reclamos por apagón

El plan del nuevo director de Gendarmería para enfrentar crisis penitenciaria tras fuga de reclusos

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia

Mineduc y Elige Educar revelan que 40% de los colegios tienen al menos una hora de aula sin un profesor idóneo

Gobierno asegura que pistolas taser no serán solo para violencia intrafamiliar y las extiende a casos definidos por Carabineros

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

3.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica
Chile

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

“Corresponde a brechas procedimentales”: Sernac se defiende ante observaciones de la Contraloría en gestión de reclamos por apagón

El plan del nuevo director de Gendarmería para enfrentar crisis penitenciaria tras fuga de reclusos

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados
Negocios

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Retail Financiero propone definir una tasa de intercambio diferenciada al pagar con cuotas sin interés

Grau define sus prioridades en Hacienda e inicia ronda de reuniones con parlamentarios

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina
Tendencias

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Fernando Ortiz toma fuerza ante indefinición de Quinteros: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo DT de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval
Cultura y entretención

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia
Mundo

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia

Abren cápsula del tiempo de Princesa Diana: ¿Qué objetos contenía?

Maduro critica la “diplomacia de cañones” de EE.UU. y advierte: “No le bajamos la mirada a nadie”

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional