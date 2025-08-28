Tras críticas de candidatos, ministro Montes da un paso atrás y rectifica dichos sobre no ser el jefe de la reconstrucción

Durante este miércoles, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abrió un flanco en La Moneda al responder a las críticas por el lento avance de la reconstrucción en Valparaíso tras el megaincendio de febrero de 2024.

“Yo soy ministro de Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación. Yo soy ministro de Vivienda y tengo que mirar el conjunto de las reconstrucciones”, afirmó en entrevista con CNN Chile.

Esas palabras se sumaban a semanas de cuestionamientos en el Parlamento, donde Montes ha debido comparecer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de su gestión en materia de reconstrucción, que ya ha sido criticada.

Pero las declaraciones desataron una nueva oleada de críticas, esta vez provenientes de los candidatos presidenciales de la oposición.

Dichas palabras causaron gran malestar en la oposición. De hecho, esta mañana el abanderado de republicanos, José Antonio Kast, acusó que el gobierno del Presidente Gabriel Boric dejó abandonadas a las víctimas del siniestro.

Pero la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, fue más lejos y aseveró que “no podía creer cuando el ministro dijo que él no era el jefe de la reconstrucción. Si él no se siente el jefe de la reconstrucción de este megaincendio, yo creo que no debería ser ministro”.

Además, comparó esta situación con el proceso tras el terremoto y maremoto de 2010. “El presidente Piñera tuvo una catástrofe mucho más grande que esta y al año estaba todo funcionando. Esto es falta de gestión, esto es falta de experiencia, esto es lo que sucede cuando usted elige como Presidente a gente que nunca ha trabajado en el sector público y no sabe hacer las cosas”, dijo.

Por esta razón, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se vio obligado a emitir un comunicado para aclarar los dichos de Montes y responder a las críticas de los candidatos presidenciales de la oposición.

En el texto, la cartera señaló que los comentarios del titular del Minvu, realizados en entrevista el 26 de agosto, “dicen relación con la estructura establecida para el proceso de reconstrucción y, de ninguna manera, son interpretables como un intento de desvincularse del rol que le corresponde en este marco”.

El comunicado también recordó que los roles de las distintas autoridades en este proceso fueron señalados públicamente por Montes en la Comisión Especial Investigadora sobre Reconstrucción de la Cámara de Diputados, donde detalló las gestiones realizadas ante parlamentarios de distintos signos políticos.

Además, enfatizó que, por la naturaleza de su cargo, el ministro lidera la gestión del Ministerio de Vivienda a nivel nacional, supervisando tareas como el Plan de Emergencia Habitacional, la gestión del Banco de Suelos, temáticas de urbanismo y otras responsabilidades, a las que se suman 43 procesos de reconstrucción, 25 de ellos pendientes al asumir el gobierno y 18 durante la actual administración.

Finalmente, el Minvu “llama a los distintos actores políticos a no generar un falso debate en base a la utilización maliciosa y descontextualizada de las palabras del ministro Montes, que se genera en un contexto de disputa política electoral que nada tiene que ver con la ayuda a los y las afectadas por el incendio.

Cabe recordar, eso sí, que el Presidente Gabriel Boric designó a la ministra de Desarrollo Social y Familia (Mideso), Javiera Toro, como encargada de liderar el Comité de Reconstrucción. Consultados en dicho ministerio sobre las críticas relativas a la jefatura del proceso, hasta el cierre de esta edición no entregaron respuesta.