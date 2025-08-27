SUSCRÍBETE
Política

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

La cartera indicó que los dichos del titular no son interpretables "de ninguna manera" como un intento de desvincularse del rol que le corresponde en este marco.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
11 AGOSTO 2025 MINISTRO DE LA VIVIENDA, CARLOS MONTES, DURANTE COMISION DE RECONSTRUCCION INCENDIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública para aclarar los dichos del titular de la cartera, Carlos Montes, sobre la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.

En sus dichos del martes, el secretario de Estado reconoció un atraso en las obras y sostuvo: “Soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación".

Tras las palabras de Montes, diversos parlamentarios e inclusive la candidata presidencial Evelyn Matthei salieron a criticar al secretario de Estado.

Por ello, desde el Minvu indicaron que “los dichos del titular de la cartera, en entrevista realizada la tarde de este martes 26 de agosto, dicen relación con la estructura establecida para el proceso de reconstrucción y, de ninguna manera, son interpretables como un intento de desvincularse del rol que le corresponde en este marco”.

En esa línea, enfatizan que los roles de las autoridades fueron señalados por el ministro en su participación en la Comisión Especial Investigadora sobre Reconstrucción de la Cámara de Diputados, donde detalló las gestiones realizadas ante parlamentarias y parlamentarios.

Junto con ello, apuntan que Montes gestiona distintas labores relevantes, y a estas se suman distintos procesos de reconstrucción: 25 que se encontraban pendientes al asumir este gobierno y 18 durante la actual administración, lo que totaliza 43 procesos de reconstrucción debido a diferentes eventos.

“Tal como ha indicado el secretario de Estado en distintas instancias públicas, las lecciones de este proceso están a la vista y dan cuenta de un conjunto de necesidades de fortalecimiento de estructuras y facultades para enfrentar de mejor manera los procesos de reconstrucción”, señalaron.

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo llama a los distintos actores políticos a no generar un falso debate en base a la utilización maliciosa y descontextualizada de las palabras del ministro Montes, que se genera en un contexto de disputa política electoral que nada tiene que ver con la ayuda a los y las afectadas por el incendio. Hacemos un llamado a la responsabilidad política en una temática que debe convocar positivamente a todos los sectores”, sentenciaron en la declaración pública.

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

