Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

11 AGOSTO 2025 MINISTRO DE LA VIVIENDA, CARLOS MONTES, DURANTE COMISION DE RECONSTRUCCION INCENDIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública para aclarar los dichos del titular de la cartera, Carlos Montes, sobre la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.

En sus dichos del martes, el secretario de Estado reconoció un atraso en las obras y sostuvo: “S oy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación".

Tras las palabras de Montes, diversos parlamentarios e inclusive la candidata presidencial Evelyn Matthei salieron a criticar al secretario de Estado.

Por ello, desde el Minvu indicaron que “los dichos del titular de la cartera, en entrevista realizada la tarde de este martes 26 de agosto, dicen relación con la estructura establecida para el proceso de reconstrucción y, de ninguna manera, son interpretables como un intento de desvincularse del rol que le corresponde en este marco ”.

En esa línea, enfatizan que los roles de las autoridades fueron señalados por el ministro en su participación en la Comisión Especial Investigadora sobre Reconstrucción de la Cámara de Diputados, donde detalló las gestiones realizadas ante parlamentarias y parlamentarios.

Junto con ello, apuntan que Montes gestiona distintas labores relevantes, y a estas se suman distintos procesos de reconstrucción: 25 que se encontraban pendientes al asumir este gobierno y 18 durante la actual administración, lo que totaliza 43 procesos de reconstrucción debido a diferentes eventos.

“Tal como ha indicado el secretario de Estado en distintas instancias públicas, las lecciones de este proceso están a la vista y dan cuenta de un conjunto de necesidades de fortalecimiento de estructuras y facultades para enfrentar de mejor manera los procesos de reconstrucción”, señalaron.