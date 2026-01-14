SUSCRÍBETE POR $1100
    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    Las diligencias se desarrollan mientras se está a la espera del control de detención de los detenidos.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Personal de Carabineros comenzó a realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil, en Máfil, región de Los Ríos, esto luego de que se detuviera a sus tres hijos y un exyerno la madrugada de este miércoles.

    De acuerdo a la información preliminar, uniformados iniciaron excavaciones en el terreno donde vivía la dirigenta en el marco de la investigación por su desaparición el 8 de noviembre de 2024.

    Las diligencias se activaron tras la detención de tres hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, y el exyerno Bermar Flavio Bastías Bastidas en un operativo realizado en las comunas de Máfil y Temuco.

    El Ministerio Público, según las primeras informaciones, acusará a los hijos por el delito de robo con violencia y parricidio, mientras que al exyerno es por el delito de homicidio calificado, con la agravante de alevosía.

    Según consignó 24 horas, el equipo de carabineros trabaja con chuzos y palas para realizar las excavaciones en terreno. Además, está desplegado personal de Labocar.

    Las diligencias se desarrollan mientras se está a la espera del control de detención y eventual formalización de los cuatro imputados.

    Más sobre:Julia ChuñilCarabinerosImputadosLos Ríos

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil
    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

