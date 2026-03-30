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    Tras fatal ataque en Calama: Mineduc confirma que elaborarán proyecto de ley para revisar mochilas en colegios

    Este lunes la ministra de Educación detalló algunas de las medidas que están tomando tras el grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Pedro Tapia/Aton Chile PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    Esta jornada, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dio a conocer algunas de las medidas que están tomando tras el grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama el pasado viernes y que terminó con el fallecimiento de una inspectora del establecimiento.

    Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast anunció envío de medidas al Congreso para reforzar la seguridad en colegios

    Al respecto, la ministra detalló que en el corto plazo “se está avanzando en lo que es la contención de los docentes, de los equipos escolares y también de los estudiantes”.

    “Habían 40 estudiantes que habían solicitado apoyo psicológico que se les está prestando”, detalló.

    Paralelo a esto, indicó, desde el Mineduc están trabajando en los reglamentos y las orientaciones necesarias para que una vez promulgada la Ley de Convivencia Escolar, que se encuentra en proceso de toma de razón, “podamos entregar a los colegios lo necesario para que ellos puedan avanzar con la mayor agilidad, en caso de que así lo requieran, en la instalación de detectores de metales”.

    En cuanto a otras medidas de seguridad, señaló, van a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, permita la revisión de mochilas por parte de los equipos escolares, ya que hoy existe un dictamen que impide esto, y por tanto colegios que han querido implementar esta medida no han podido llevarla a cabo.

    Sumado a este proyecto de ley, añadió, “también queremos fortalecer las herramientas pedagógicas que puedan tener los docentes para hacer frente a los conflictos, para también fortalecer la autoridad y el respeto a los profesores”

    Asimismo, señaló Arzola, van a avanzar en todas aquellas medidas que permitan fortalecer tanto la relación con las familias y el respeto hacia los profesores y la comunidad escolar, ya que acá “el colegio no puede hacer la pega solo”.

    “Se necesita que las familias colaboren y que toda la sociedad colabore en términos de transmitir el respeto que deben tener los profesores y el respeto también que hay que tener por el espacio escolar”, afirmó.

    Más sobre:NacionalMineducMinisterio de EducaciónCalamaInstituto Obispo Silva Lezaeta

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