Tras largas filas por escasez: Shell se transforma en la primera gasolinera en abastecerse en Antofagasta

En horas de esta tarde, un camión de la compañía Enex se pudo ver llegar a una bencinera Shell en Antofagasta, en lo que podría ser el inicio de la normalización de las rutas y del abastecimiento de combustible en la ciudad.

El hecho se da, luego de que durante toda la mañana se vivieran largas filas de varias horas en las entradas de las bombas. El corte de las rutas por parte de los camioneros generó problemas para la recarga de gasolina, donde se vivieron pequeños problemas en la única bencinera que se encontraba disponible, una Petrobras ubicada justamente en la intersección de Bolívar con Avenida Argentina.

Este local, situado en la Avenida Pedro Aguirre Cerda, es el primero que consigue que el camión llegue, y se espera que durante las próximas horas, este hecho se replique en los demás servicentros, en un viaje que se realizó con escolta policial.

Recordar que los camioneros mantenían bloqueada la Ruta 1 que une la ciudad con Mejillones, lo que imposibilitaba la recarga, pero hoy, abrieron un camino. Se han mantenido conversaciones con Carabineros y autoridades se han referido a la problemática, como el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, que mencionó posibles medidas legales en contra de quienes estuvieran imposibilitando la llegada de este recurso.

Autoridad regional

El regreso paulatino del abastecimiento de combustible en Antofagasta ha estado en constante seguimiento del gobernador, Ricardo Díaz, quien aseguró que se está trabajando en el tema.

“A través de la Dirección de Transporte e Infraestructura del Gobierno Regional, hemos estado coordinando los esfuerzos para lograr el abastecimiento en las distintas comunas”, sostuvo la autoridad.

Al mismo tiempo, explicó que “en el caso particular de la provincia de Antofagasta, ya hemos conversado con las distribuidoras de combustible y también con los conductores que están en carreteras, para asegurar el libre transito. Pedimos ayuda a la concesionaria para que permita el libre transito a los camiones, de tal manera que ya empiecen a llegar los combustibles y se asegure esa distribución en nuestra ciudad”.

Finalmente, llamó a los ciudadanos a informarse a través de los medios oficiales y no caer en las noticias falsas. “Por favor, no difundamos fake news, no hagamos casos alarma, sino que estemos tranquilos usando los canales formales de información, porque se va a ir reanudando paulatinamente el abastecimiento en nuestra región”, sentenció.