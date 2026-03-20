SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras reunión con fiscal Valencia: ACHM solicita la designación de un fiscal preferente por amenazas a alcaldes

    La agrupación planteó, además, el diseño de un protocolo nacional de seguridad municipal junto al Ministerio Público

    Por 
    Javiera Ortiz
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), sostuvo una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valenica, a quien solicitaron formalmente la designación de un fiscal preferente para investigar las crecientes amenazas que han afectado a jefes comunales y concejales en ejercicio durante las últimas semanas.

    El objetivo del encuentro fue transparentar las urgencias de la organización ante una serie de episodios de violencia en contra de otros alcaldes. Hace un mes la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), interpuso una denuncia por amenazas de muerte de un grupo de narcotraficantes que ofrecieron $100 millones por su cabeza.

    Una situación similar vivió el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), quien, tras la demolición de narco-casas en la comuna, recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales.

    Según señaló la ACHM, la propuesta de asignar un fiscal preferente, figura que tomaría el liderazgo en las investigaciones de amenazas a jefes comunales, busca modernizar y acelerar los procesos de persecución penal frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico en diversos territorios del país.

    “Estamos viviendo la crisis de delincuencia más profunda de nuestra historia y los alcaldes somos la primera puerta que toca el vecino; por lo mismo, no vamos a dar un paso atrás”, afirmó el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

    Adicionalmente, la agrupación planteó el diseño de un protocolo nacional de seguridad municipal junto al Ministerio Público, que incluirá manuales de procedimiento y capacitaciones técnicas para fortalecer el trabajo interinstitucional de los municipios con las policías.

    En esa misma línea, Alessandri destacó la necesidad de conformar un trabajo que integre no solo a la seguridad y Fiscalía, sino también a las áreas de educación, salud y desarrollo Social para recuperar la prevención a largo plazo.

    Asimismo, plantearon la realización obligatoria de exámenes de droga cada seis meses para todos los cargos públicos. “Debemos predicar con el ejemplo si queremos ganarle al flagelo de la droga que hoy afecta a nuestros barrios”, zanjó.

    Más sobre:Ángel ValenicaFiscalíaAsociación Chilena de MunicipalidadesACHM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente José Antonio Kast confirma asistencia a funeral de sargento Javier Figueroa este sábado

    Defensoría de la Niñez anuncia querellas por tres homicidios que involucraron a menores esta semana

    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda

    Paciente es ingresada a la UCI tras procedimiento en clínica estética en Providencia: había sido clausurada en 2024

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Lo más leído

    1.
    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    2.
    CDE se suma a querella presentada por Sichel por eventual fraude al Fisco en administración de exalcaldesa Ríos en Ñuñoa

    CDE se suma a querella presentada por Sichel por eventual fraude al Fisco en administración de exalcaldesa Ríos en Ñuñoa

    3.
    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    4.
    Investigación por carabinero asesinado en Puerto Varas se complejiza tras descartar versión de testigo clave

    Investigación por carabinero asesinado en Puerto Varas se complejiza tras descartar versión de testigo clave

    5.
    Paciente es ingresada a la UCI tras procedimiento en clínica estética en Providencia: había sido clausurada en 2024

    Paciente es ingresada a la UCI tras procedimiento en clínica estética en Providencia: había sido clausurada en 2024

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Presidente José Antonio Kast confirma asistencia a funeral de sargento Javier Figueroa este sábado
    Chile

    Presidente José Antonio Kast confirma asistencia a funeral de sargento Javier Figueroa este sábado

    Defensoría de la Niñez anuncia querellas por tres homicidios que involucraron a menores esta semana

    Tras reunión con fiscal Valencia: ACHM solicita la designación de un fiscal preferente por amenazas a alcaldes

    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda
    Negocios

    Tras cita con Quiroz, Construcción espera conocer “detalles” de cómo se aplicará la eliminación del IVA a la vivienda

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    “Jerarquía internacional”: la U oficializa el arribo de Fernando Gago
    El Deportivo

    “Jerarquía internacional”: la U oficializa el arribo de Fernando Gago

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena en el estreno de la Copa de la Liga

    Garnero aborda el grupo de la UC en la Libertadores: “Son nombres fuertes, pero la realidad no está a la altura de la historia”

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago
    Cultura y entretención

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

    Arriesgado y para la pista de baile: cómo es el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso, uno de los discos latinos del año

    Seis películas emblemáticas de Chuck Norris y dónde verlas

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén
    Mundo

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén

    Las medidas con que algunos gobiernos en el mundo hacen frente al alza de los combustibles por la guerra en Irán

    Trump califica a los países de la OTAN de “cobardes”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal