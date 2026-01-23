SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tres cúpulas desarticuladas y la captura del brazo económico: los exitosos casos de Steinert que acorralaron al Tren de Aragua

    La futura ministra de Seguridad dirigió cuatro indagatorias en contra de la organización criminal. Eso hizo que Kast se convenciera de que el fichaje de la expersecutora implicaría sumar a su gabinete a una abogada con potencial de transformarse en el terror del Tren de Aragua.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Trinidad Steinert, futura ministra de Seguridad. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Casi dos años alcanzó a estar al mando de la Fiscalía Regional de Tarapacá la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Pese a que aún le faltaban otros seis años más, la abogada de 54 años, y quien fue nominada por el presidente electo, José Antonio Kast, para encabezar el Ministerio de Seguridad, en ese tiempo logró importantes resultados que la llevaron a entrar en el radar del republicano.

    Steinert, quien asumió como fiscal regional en febrero de 2024, encabezó al menos cuatro investigaciones en contra de las células de la organización criminal venezolana Tren de Aragua en la región, lo que generó notoriedad de los resultados de su Fiscalía.

    La causa más avanzada es en la que logró condenar a 12 personas vinculadas a dicha banda internacional. Fue el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique el que dictó condenas de cárcel efectiva para once integrantes de una de las primeras células del Tren de Aragua en Chile, quienes estaban acusados de secuestros, homicidios, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsiones y robos.

    En ese grupo de imputados se encuentra uno de los primeros líderes de la banda en el país, Carlos Leandro González Vaca, alias “Estrella”, quien fue condenado a presidio perpetuo por secuestro con homicidio, además de otros 45 años por otros delitos.

    En su momento Steinert calificó las penas como “ejemplares”. Para Hernán Landaeta, alias “Satanás”, conocido sicario de la organización, también logró una condena perpetua. En ese mismo juicio, en el que participaron más de 30 peritos y 224 testigos, muchos de ellos reservados, también se dictó condena en contra de dos mujeres por trata de personas con fines sexuales por más de 20 años de cárcel.

    Tras las células

    La Fiscalía Regional de Tarapacá, la que hasta este martes estaba bajo el mando de Steinert, también tiene una segunda indagatoria contra la organización criminal, investigación que es denominada como “Tren de Aragua 2″.

    En esa causa, entre otros, la Fiscalía investiga al ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”. En esta causa, la fiscal Steinert imputó a Larry Changa el mando jerárquico dentro de la organización, así como también de enviar droga y como autor de varios secuestros ocurridos entre 2022 y 2023 en Los Vilos, Ovalle y Valparaíso.

    El sujeto, quien ingresó a Chile como turista en 2018, huyó del país y logró ser recapturado en julio de 2024 en Colombia a raíz de la alerta que levantó el país en el marco de la causa encabezada por Steinert. Desde entonces la Fiscalía de Tarapacá solicitó la extradición al país cafetero, cuya Corte Suprema la aprobó el 31 de julio de 2025.

    Sin embargo, en Colombia, además de la venia de la Corte Suprema también se requiere la autorización del presidente. En este caso, y pese a que Larry Changa intentó negociar un acuerdo, a finales de noviembre el gobierno de Gustavo Petro dio luz verde a la extradición a Chile del peligroso delincuente.

    En esta misma causa, también se indaga una presunta vinculación de la organización con negocios establecidos, como locales de ventas de arepas y que se relacionarían con Larry Changa.

    Una tercera causa que dirigió la futura ministra de Seguridad en contra de la cúpula de la banda venezolana, y que se han ido recomponiendo cada vez que un grupo es detenido, es la calificada como “Tren de Aragua 3″ y en la cual se ha investigado a células como “Los Piratas”, grupo del que fueron detenidos y formalizados sujetos en mayo de 2024.

    Según el Ministerio Público, este grupo de delincuentes buscaba controlar los terminales de Iquique y Alto Hospicio, con el fin de concretar el traslado de migrantes irregulares y vinculados a los delitos de homicidios, secuestros, extorsiones, robos y amenazas.

    La ahora nominada como ministra de Seguridad, en su calidad de fiscal regional de Tarapacá afirmó en mayo de 2024 que “desde que se realizaron el año 2022 las primeras detenciones contra el Tren de Aragua, esta Fiscalía no ha parado en seguir investigando cómo esta organización se vuelve a organizar en distintas células, con el propósito de mantener el control territorial en la región a través de la comisión de diversos delitos para asegurar sus negocios criminales y sus ganancias”.

    El lado financiero

    En agosto del año pasado, la Fiscalía de Tarapacá también dio cuenta de una cuarta causa en contra del Tren de Aragua. En esa ocasión, la entidad encabezada por Steinert desarticuló el “brazo financiero” de la organización criminal de origen venezolano.

    Según expuso la investigación del Ministerio Público, la banda usaba sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otro métodos de lavado de activos, para blanquear el dinero proveniente de los delitos que cometía el Tren de Aragua en el país, específicamente sicariatos, extorsiones, trata de personas y hasta narcotráfico.

    En un operativo inédito con el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía, entonces encabezada por la futura ministra de Seguridad, logró la detención de 52 personas, a quienes se les formalizó por el delito de lavado de dinero.

    Más sobre:FiscalíaMinisterio PúblicoTrinidad SteinertMinisterio de SeguridadSeguridadMinistra de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha abre flanco delicado a Poduje en el Congreso

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Gobierno inicia instalación de viviendas de emergencia en Biobío y Ñuble tras incendios forestales

    Lo más leído

    1.
    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    2.
    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    3.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    4.
    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    5.
    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado
    Chile

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche
    El Deportivo

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU
    Mundo

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer