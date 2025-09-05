SUSCRÍBETE
Nacional

Tres detenidos tras robo a una empresa en Recoleta: dos de ellos eran menores de edad

Los sujetos fueron descubiertos cargando diferentes tipos de carne en un automóvil.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Tres sujetos fueron detenidos, dos de ellos menores de edad, tras el robo a una empresa en la comuna de Recoleta.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, al interior de la empresa “La Amiga”, donde cinco individuos fueron descubiertos cargando diferentes tipos de carne en un automóvil.

De acuerdo a lo que detalló el teniente Daniel Pizarro, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte, “Tras el rápido actuar del personal policial, estos concurren al lugar encontrando en forma flagrante a varios individuos los cuales estaban realizando el traspase de carne desde un conteiner hacia dos vehículos que se encontraban al interior de la empresa”.

Tres de los sujetos fueron detenidos en el lugar, mientras que otros dos se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Según informó uno de los guardias, estos lo intimidaron con armas de fuego y agredieron, para luego forzar el portón de ingreso al recinto para sustraer las especies. Esto provocó que se activara la alarma, dando aviso a Carabineros.

En la ocasión se lograron recuperar todas las especies sustraídas con un valor avaluado en los 250 millones de pesos. En la ocasión además se incautó una pistola de aire comprimido y otros elementos para cometer delitos.

