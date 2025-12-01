Tres nuevas patologías ingresan al GES y plan suma 90 enfermedades cubiertas

En la Plaza de la Constitución, el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, encabezaron la ceremonia de incorporación de tres nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES).

Con esta acción, el GES suma un total de 90 enfermedades cubiertas, las que contarán con una inversión adicional de $100 mil millones anuales para su financiamiento.

Esta incorporación fue anunciada por el Presidente Boric en su última Cuenta Pública el pasado 1 de junio. En aquella ocasión, el Mandatario señaló que se sumarían tres problemas de salud de “alta relevancia sanitaria y social”.

En detalle, las tres nuevas incorporaciones incluyen:

Problema 88: Tratamiento tras el alta por cirrosis hepática.

Problema 89: Tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave.

Problema 90: Cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años, con terapia farmacológica y apoyo psicológico.

Al respecto, la ministra Aguilera explicó que “la cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en Chile, causa más de 3.200 muertes al año”.

“Hasta ahora había un quiebre en la continuidad del cuidado, la persona recibía tratamiento agudo cada vez que se complicaba, pero al regresar a su hogar no contaba con garantías explícitas para el seguimiento, con medicamentos que son de alto costo”, sostuvo.

Sobre la problemática 89, la ministra aseguró que se trata de “una respuesta al aumento de carga de enfermedad en salud mental infantil y adolescente, muchas veces con riesgo suicida. El Estado envía una señal clara: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”, aseveró.

Respecto a la última patología, señaló que “el tabaco es el principal factor de riesgo evitable para cáncer y enfermedades crónicas y afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables”.

“Incorporar la cesación tabáquica al GES significa intervenir sobre la causa y no solo sobre las consecuencias”, resaltó.

Desde Presidencia, indicaron que, a estas incorporaciones se suma la actualización de las canastas de once problemas de salud.

Para ello, se incorporarán medicamentos de alto costo y se ampliarán las coberturas en fibrosis quística, sensores de monitoreo de glicemia para diabetes tipo 1, nuevos fármacos renoprotectores para diabetes tipo 2 y detección del VPH para prevenir cáncer de cuello uterino, “alineando el GES con tecnologías y tratamientos de última generación”, indicaron.

Al respecto, el Presidente Boric señaló que “la gracia del GES es que no discrimina, materializa en una política pública la promesa de igualdad que por lo menos a nosotros como gobierno progresista nos inspira”.

“Independiente de si las personas están en Fonasa o en isapre, por el solo hecho de ser ciudadanos chilenos tienen derecho y acceso al tratamiento, y no importa en qué lugar del territorio estén. Donde no hay suficientes especialistas, en lugares donde hay dificultades de acceso también se garantiza el acceso a la salud”, sostuvo.

Cabe recordar que el GES se legisló el 2005 e inició su vigencia con 25 problemas de salud. Hoy el programa garantiza a los afiliados de Fonasa e isapre atención en 90 problemas de salud específicos.