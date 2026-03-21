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    Tres viviendas resultan afectadas por incendio en Providencia

    La emergencia se localizó en la intersección de la calle Valenzuela Castillo con avenida José Manuel Infante

    Por 
    Sebastián Yeza
    Referencial. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Personal de Bomberos de Santiago concurrió hasta una emergencia por incendio en Providencia, Región Metropolitana.

    Información preliminar apunta a que se trató de un incendio que afectó a tres viviendas y un automóvil, en la intersección de la calle Valenzuela Castillo con avenida José Manuel Infante.

    En esa línea, de parte de Carabineros de Chile se reportó que el origen del siniestro tendría relación con la caída de un cable de alta tensión en techumbres y un vehículo ubicado en la vía pública.

    En una primera instancia, el incendio habría comenzado aproximadamente a las 03.00 horas del sábado, pero fue controlado. Sin embargo, pasadas las 06.00 horas, el siniestro se habría reactivado.

    “Conforme a lo que Bomberos informa, habría sido de esa manera. Inicialmente lograron controlar la situación y posteriormente vuelve a haber inconvenientes con el tendido eléctrico”, indicó la capitán Jessica González, de Carabineros.

    Por su parte, miembros de Bomberos y personal de Enel se desplegaron en el lugar para poder contener la emergencia y, así, iniciar diligencias para esclarecer el origen del incendio.

    Hasta el cierre de esta edición no se han reportado personas afectadas.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

    Más sobre:IncendioProvidenciaSiniestroRegión MetropolitanaBomberos

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