Tribunal amplía detención de dos ciudadanos bolivianos que buscaban tapar la zanja en Colchane

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos luego de que fueran sorprendidos intentando tapar la zanja que ha venido realizando el gobierno como parte del plan Escudo Fronterizo, en Colchane, región de Tarapacá.

De acuerdo a quienes conocieron del operativo del OS7 de Carabineros, la policía recibió información referente a que una maquinaria pesada estaba efectuando trabajos para habilitar pasos no habilitados.

Con esos antecedentes, los uniformados realizaron patrullajes en la zona fronteriza encontrando una retroexcavadora con dos sujetos oriundos de Bolivia, de 31 y 43 años . Uno de ellos, según corroboraron los uniformados, contaba con antecedentes penales por contrabando.

“El equipo multidisciplinario compuesto por personal de OS7, OS9 y SEBV procedió a la detención de dos individuos de nacionalidad boliviana por el delito de contrabando de vehículo”, explicó capitán Hans Burdiles, subcomisario de Colchane.

“En momentos en que realizaban un patrullaje por el sector del límite político internacional procedieron a la fiscalización de la maquinaria tipo retroexcavadora, la cual no mantenía sus placas patentes ni tampoco tenía encargo por robo”, agregó el uniformado.

Por último, Burdiles señaló que la maquinaria se encontraba realizando “movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos en lugares no habilitados para facilitar el delito de contrabando”.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte y la Fiscalía solicitó ampliar su detención hasta el jueves. Personal de Carabineros incautó la retroexcavadora, marca MF, modelo 750 , señalaron desde la institución. El Ministerio Público ordenó que la maquinaria fuera entregada a personal de Aduanas.

El sábado, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau (Republicano), viajó hasta la zona para revisar en terreno el avance del plan del gobierno que fue lanzado el 16 de marzo y que busca controlar el ingreso de inmigrantes irregulares. El gobierno se puso como meta realizar una zanja de tres metros de altura, 3 de ancho y de 30 kilómetros. Todo esto en 90 días.

“Hecho grave”

“Lo ocurrido en la frontera norte es un hecho grave que debe ser investigado con la máxima celeridad”, señaló el diputado Mario Olavarría (UDI).

En diálogo con La Tercera, afirmó que “es indispensable que se esclarezcan todos los antecedentes, se determine qué tipos de intereses existen y se identifique con claridad tanto a los responsables como a los grupos que podrían estar detrás de estos hechos”.

“De todas maneras, esta situación vuelve a demostrar que las medidas de resguardo fronterizo, como la construcción de zanjas, sí cumplen un rol relevante en la prevención de delitos, especialmente aquellos que requieren el uso de vehículos, como el tráfico”, remató el parlamentario que integra la comisión de gobierno interior.

Por su parte, el diputado Luis Malla (Liberal) también se refirió al asunto. “La creación de la zanja tiene como principal objetivo frenar todo tipo de contrabando que se realice a través de vehículos, si bien pierde efectividad ante la migración irregular, lo conocido en el norte de Chile nos muestra la capacidad que tiene el personal dispuesto en la frontera para detener a estas organizaciones”, dijo el parlamentario por Arica.

“Esto es una alerta que nos demuestra que las bandas son capaces de ingresar a territorio chileno con maquinaria pesada con tal de lograr el objetivo criminal, porque en los autos chutos también va droga, armamento y trata de personas”, añadió Malla.