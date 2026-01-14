Tribunal decreta prisión preventiva para exvoluntario de bomberos imputado por provocar incendio forestal en Coronel

El Juzgado de Garantía de Coronel decretó la prisión preventiva para el exvoluntario de bomberos que está imputado como autor por provocar un incendio forestal que afectó a más de 10 hectáreas en la comuna.

El sujeto identificado con las iniciales I.B.V.S. habría perpetrado el ilícito el martes 6 de enero. En el kilómetro 14 de la ruta O-852, específicamente en una zona de plantaciones de pinos en el sector de Patagual, según antecedentes compartidos por la Municipalidad de Coronel en sus redes sociales.

De hecho, fue tras la revisión de cámaras de seguridad que el cuerpo de Bomberos de Coronel identificó al voluntario, entregando los antecedentes del caso al Ministerio Público.

Desde el ente persecutor, indicaron que el imputado se movilizó hasta el lugar de inicio del incendio luego de terminar una guardia en la Novena Compañía de Bomberos de Coronel.

“ A solo unos 100 metros del cuartel bomberil, donde juntó acículas de pino (hojas) a las que prendió fuego, lo que generó un incendio que consumió 10 hectáreas de la plantación y que requirió la intervención de bomberos, brigadistas de Conaf y de la empresa forestal para su control y extinción”, indicaron desde Fiscalía.