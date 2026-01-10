Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en sector Patagual. Imagen referencial

Un voluntario de bomberos habría provocado un incendio forestal en la comuna de Coronel , en la región del Biobío, según una denuncia realizada por el Cuerpo de Bomberos de esa comuna.

El mencionado siniestro se habría iniciado el pasado martes 6 de enero en el kilómetro 14 de la ruta O-852, específicamente en una zona de plantaciones de pinos en el sector de Patagual, según antecedentes compartidos por la municipalidad de Coronel en sus redes sociales.

La emergencia habría consumido alrededor de 10 hectáreas de terreno y requirió la labor coordinada de equipos de bomberos de la comuna, brigadas forestales, Conaf, Cmpc y Forestal Arauco.

Sin embargo, este viernes salió un nuevo antecedente a la luz. A través de un comunicado público, el Cuerpo de Bomberos de la comuna denunció que el hecho habría sido provocado por un voluntario de la institución.

El hecho lo habrían descubierto luego de hacer una revisión a las cámaras de seguridad del cuartel de la 9° compañía de Coronel . Según informan en el comunicado, al revisar las imágenes habrían notado que la emergencia se inició cerca del cuartel y que esta persona sería la responsable del hecho.

“Atendida la gravedad de los hechos, el bombero voluntario presuntamente involucrado ha sido inhabilitado de manera preventiva hasta que la justicia determine su presunta responsabilidad en los hechos mencionados”, señaló la institución local.

Municipalidad de Coronel

Desde la 9° compañía señalan estar compartiendo todos los antecedentes para lograr esclarecer el hecho. Además, enfatizan que los hechos fueron también “puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público y las policías para su respectiva investigación”.

Además de reafirmar “que los hechos investigados no representan los valores, principios ni la vocación de servicio que históricamente han guiado nuestra institución”, exhiben su rechazo categórico a “cualquier acción proveniente de integrantes de la institución o de personas externas, que tenga por objeto provocar incendios forestales de manera intencional”.

“Lo ocurrido corresponde a un hecho aislado sin precedentes en el Cuerpo de Bomberos de Coronel, que no representa ni empaña en absoluto la labor, el compromiso ni la vocación de servicio que caracteriza a cada uno de nuestros bomberos y bomberas”, concluyeron sobre el asunto.