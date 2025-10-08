Tribunal reabre y amplía en 60 días la investigación contra Jadue para pericias al teléfono de Luis Hermosilla

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de la defensa de Daniel Jadue para reabrir y ampliar la investigación de la Fiscalía Centro Norte en contra del exalcalde de Recoleta.

Esto, con la finalidad de que se desarrolle una diligencia pericial al teléfono del abogado Luis Hermosilla, el protagonista del llamado caso Audio.

Desde el entorno de Jadue se estaba pidiendo la revisión del teléfono de Hermosilla, a propósito de una publicación de The Clinic del 17 de noviembre de 2024, en el que se da cuenta de chats de WhatsApp del abogado en los que se menciona al exalcalde de Recoleta.

Por otro lado, el tribunal accedió a la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en favor de Álvaro Javier Castro Robles, el ingeniero comercial y dueño de Best Quality Products SpA, acusado de cohecho en el caso.

Castro fue el empresario que se querelló contra Jadue por estafa, dando origen a la indagatoria por las actuaciones de Jadue como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

El exalcalde, que se encuentra cumpliendo con la medida cautelar de arresto domiciliario total, llegó al Centro de Justicia de Santiago, la mañana de este miércoles, sin hacer comentarios a la prensa y acompañado de su esposa, Anjuli Tostes.

Tras la discusión respecto al plazo de investigación, se analizaron las medidas cautelares y el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario total del exalcalde.