    Nacional

    Tribunal rechaza prisión preventiva para imputado de 72 años acusado de iniciar incendios forestales en Curicó

    En paralelo, en Vilches Alto, Carabineros detuvo a un sujeto identificado como Juan de la Llana Verdugo, por realizar una quema de basura en su predio que se descontroló y afectó 0,3 hectárea.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Referencial. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Fiscalía solicitó prisión preventiva para un hombre de 72 años acusado de iniciar focos de incendio en Curicó, medida que fue rechazada por el tribunal debido a su avanzada edad, quedando con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

    El hecho ocurrió en el sector de Aguas Negras, donde Carabineros fue alertado sobre la presencia de un individuo que habría iniciado nuevos focos de incendio mientras Bomberos y Conaf trabajaban en el control de un incendio de pastizales. Al intentar huir, el imputado fue detenido en el lugar portando un encendedor y dos iniciadores de fuego artesanales.

    “El Ministerio Público formalizó investigación por el delito de incendio contra el imputado Juan Reyes Dubó. En esa circunstancia, se solicitó la prisión preventiva como medida cautelar a la que el tribunal, no obstante, por la avanzada edad del imputado y considerando que se mantendría vinculado no apto al procedimiento, la rechazó, otorgando el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. Además, se otorgó un plazo de investigación de cinco meses”, expresó la fiscal Marcela Rocha.

    En paralelo, en Vilches Alto, Carabineros detuvo a un sujeto identificado como Juan de la Llana Verdugo, por realizar una quema de basura en su predio que se descontroló y afectó 0,3 hectárea.

    Al respecto, la fiscal, Bárbara Contreras, lo formalizó por infracción a la Ley de Bosques, con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

    Incendio forestal, foto referencial. Foto: referencial.
