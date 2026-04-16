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    Triple homicidio en La Reina: tribunal determina que Jorge Ugalde se mantenga en prisión preventiva

    Luego que la audiencia del martes tuviera que ser reagendada debido a la inhabilidad del juez a cargo, este jueves el tribunal estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la medida cautelar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El 4° Juzgado de Garantía de Santiago determinó que se mantenga en prisión preventiva Jorge Ugalde, imputado por el homicidio del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

    El martes pasado se había iniciado una primera audiencia para la revisión de las cautelares. Sin embargo, el juez a cargo de la instancia, el magistrado Fernando Celiz, expuso su “inhabilidad amistosa” porque “una tía de él es amiga de la señora del imputado“.

    Por lo anterior, la audiencia fue reagendada para este jueves a las 12:00 horas. Así las cosas, esta jornada la defensa presentó una serie de antecedentes para desacreditar la postura del Ministerio Público, centrados en una serie de chats entre Eduardo Cruz-Coke y su exposa, Carolina Grellet. En esos mensajes se evidenciarían problemas en la relación, lo que según la defensa contradice a la viuda ante los fiscales.

    Mientras tanto el Ministerio Público expuso por medio de los fiscales Francisco Lanas y Carolina Remy-Maillet. El primero se centró principalmente en el hecho que durante la formalización de Ugarte, hace alrededor de 6 meses, se había dado por acreditado lo expuesto aquella ocasión. Mientras tanto, Remy-Maillet se enfocó en responder a las alegaciones de la defensa.

    Finalmente, el tribunal finalmente estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva. Además, se señaló que se mantienen las presunciones fundadas de la participación del imputado.

    Fiscalía señala como “elementos accesorios” antecedentes de la defensa

    Tras la audiencia de revisión de cautelares, el fiscal Lanas enfatizó que el tribunal descartó “todos los supuestos nuevos antecedentes invocados por la defensa, estableciendo presunciones fundadas de participación”.

    Respecto al móvil del crimen, el fiscal justificó que “eso pasa a ser un elemento accesorio”.

    “Siempre en este tipo de casos es ideal tener un móvil absolutamente claro. Lo que nosotros hemos sostenido eran motivos de herencia y que básicamente dice relación con la secuencia de ocurrencia de los hechos. Eso podrá ser tanto la herencia como quien heredaba quien, que es lo que ha sostenido un poco la defensa”, detalló.

    Sobre los chats exhibidos por la defensa de Ugalde, el fiscal también señaló que se trataban de “elementos accesorios”, ya que “así como los audios que pudimos escuchar, que presentamos nosotros, que presentaron la defensa y el querellante solamente le dan un contexto, pero no desvirtúan la participación del imputado Ugalde con prueba indiciaria y prueba directa, particularmente en los exámenes de ADN que lo permiten situar el día y la hora de la ocurrencia de los hechos”.

    Mientras tanto, el hijastro de Jorge Ugalde, Pedro Sepúlveda Cruz-Coke, consideró “vergonzosa” la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

    “Ni siquiera revisaron las conversaciones de la última persona que tuvo contacto con mis sobrinos, con mis primos, ni siquiera revisaron esos chats borrados”, señaló el familiar.

    Creemos en la inocencia de Jorge, creemos que esta investigación se tiene que abrir. No puede ser que una persona declare que tenía excelentes relaciones con alguien y uno lee los 12 mil páginas de chats y se encuentra con chats del horror”, agregó sobre la investigación.

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    Más sobre:La ReinaJorge UgaldeEduardo Cruz-Coke

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