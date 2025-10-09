SUSCRÍBETE
Nacional

Triunfo para Orrego: tribunal acepta competencia y ProCultura se traslada desde Antofagasta a Santiago

La determinación del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se dio luego de que la apelación del Ministerio Público fuera declarada inadmisible.

María Catalina Batarce 
María Catalina Batarce
EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Esta jornada se confirmó el punto a favor del gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego en la indagación del denominado caso ProCultura, donde se le investiga en calidad de imputado por delito de fraude al Fisco.

Luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta declarara inadmisible la apelación del Ministerio Público para evitar que la causa se trasladara a Santiago, tras la petición formulada por la defensa del exdecé que integra el abogado Ciro Colombara, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la competencia.

De esta forma, la causa se tramitará bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que, inicialmente, deberá pronunciarse respecto del desafuero del gobernador.

“Con el mérito de los argumentos expuestos en la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta en audiencia de fecha 30 de septiembre de 2025 y atendido lo dispuesto en los artículos 157 del Código Orgánico de Tribunales, se acepta la competencia declinada por dicho Tribunal, al tener los hechos denunciados su principio de ejecución en la comuna de Santiago”, se lee en la resolución firmada por la jueza Marcia Figueroa.

La resolución fue destacada desde el entorno del gobernador, desde donde manifestaron que están satisfechos con que se hayan acogido sus alegaciones. Transmitieron, además, que las imputaciones del Ministerio Público en su contra serían “poco sólidas”.

