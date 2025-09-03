Turbazo en Lo Espejo: diez sujetos entran a robar en vivienda con armas de fuego y cuchillos

Este martes se registró un violento robo de la modalidad turbazo en una vivienda de la comuna de Lo Espejo, en la zona sur de la Región Metropolitana, donde un grupo de diez sujetos ingresó con armas de fuego y cuchillos.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, en un inmueble ubicado en el Pasaje 22 Sur de la población José María Caro de la referida comuna, donde la banda de delincuentes entró para robar distintas especies de valor.

De manera preliminar, los sujetos lograron sustraer tres teléfonos celulares de alta gama y otras especies de valor.

El mayor Luis Segura, comisario de la 11° Comisaría de Lo Espejo, afirmó que “se realizaba un robo en lugar habitado, donde llegan diez individuos premunidos de armas de fuego y armas blancas, en tres vehículos movilizados (dos autos y una moto), para luego darse a la fuga en dirección desconocida”.

El policía relató que al momento del atraco había dos personas al interior de la casa, las que fueron intimidadas y golpeadas por los antisociales. Las víctimas sufrieron golpes en el cuerpo y cabeza, propinados con puños, pies y la parte trasera de una pistola.

Asimismo, se confirmó la detención de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, los que fueron reconocidos por una de las afectadas mientras era trasladada para la constatación de lesiones.

“Carabineros llegó al lugar y al momento de trasladar a las víctimas a un centro asistencial producto de las lesiones, una de ellas sindica a uno de los autores que se movilizaba en un vehículo, por lo que se procede a la detención de este y a la incautación de un arma blanca, que estos portaban”, detalló Segura.

Los detenidos mantienen un amplio prontuario policial por diversos delitos y quedaron a disposición del Ministerio Público, para enfrentar su control de detención durante este jueves.