Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima

Un turbazo frustrado se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Pudahuel, luego de que un grupo de sujetos intentara ingresar a un domicilio.

Los hechos se registraron en el sector de Ciudad de los Valles, cuando la víctima, que se encontraba durmiendo, escuchó fuertes ruidos provenientes desde el interior de su domicilio. A raíz de esto es que se acercó a la ventana viendo a tres sujetos que se encontraban con el rostro cubierto al exterior de su inmueble.

Según detalló el Capitán Daniel Agurto, oficial de ronda Prefectura Santiago Occidente, “Al percatarse de esta situación, ella, con la finalidad de ahuyentarlos, comenzó a gritar y pedir ayuda a vecinos, provocando que dos de los sujetos que se encontraban en el primer nivel del domicilio huyeran en compañía de los otros sujetos”.

Los sujetos huyeron en un vehículo marca Volkswagen, el cual mantenía encargo por robo.

Los datos fueron remetidos al Ministerio público, que instruyó a Carabineros para que realice las diligencias necesarias para dar con el paradero de los atacantes.