Un cadáver mutilado en el maletero de un auto: la trama que llevó a desarticular red de prestamistas “gota a gota”

Personal especializado de Carabineros logró desbaratar una red de prestamistas ilegales que en el último año envió al extranjero más de 300 millones de pesos obtenidos por su negocio ilícito.

En el marco de la investigación desarrollada por la Sección Regional OS-9 Biobío de Carabineros, la policía uniformada logró la detención de 15 personas vinculadas a delitos de usura, extorsión, asociación criminal y lavado de activos.

El operativo se desarrollo en las regiones del Biobío, Valparaíso, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos.

La indagatoria se inició el año pasado, tras un homicidio calificado ocurrido en la localidad de caleta Chome, en Hualpén, Región del Biobío.

El cadáver de un hombre de nacionalidad colombiana apareció mutilado en el maletero de un vehículo.

Durante la investigación de ese crimen se constató que la víctima mantenía un rol de prestamista y que tras su muerte le habrían cercenado un dedo para utilizar su huella y acceder a su domicilio particular.

La víctima y los 15 detenidos eran parte de una banda que utilizaba una aplicación de pagos para otorgar créditos informales.

Las diligencias de OS-9 Biobío permitieron acreditar las prácticas de usura de la banda y se estableció que mantenían un esquema de cobros extorsivos a deudores que se atrasaban en sus pagos.

Las víctimas eran extorsionadas mediante amenazas para obtener de ellas periódicamente los pagos de intereses exorbitantes por los préstamos a los que la organización criminal les daba acceso al margen de la ley.

La investigación de la Fiscalía de Análisis Criminal del Biobío también permitió identificar la estructura de la organización criminal, compuesta por líderes, supervisores y recolectores. Asimismo, se elaboraron informes patrimoniales que acreditaron transferencias ilícitas hacia el extranjero, verificándose el envío de más de $307 millones a Colombia entre 2024 y 2025.

El operativo permitió la incautación de $25.272.280 en efectivo, 32 teléfonos celulares, tres notebooks, tarjetas publicitarias para préstamos informales, comprobantes de depósitos, una máquina de pago, 13 vehículos y cinco motocicletas.

Se espera que los imputados sean formalizados este viernes en el Juzgado de Garantía de Concepción.