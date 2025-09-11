SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Un cadáver mutilado en el maletero de un auto: la trama que llevó a desarticular red de prestamistas “gota a gota”

Personal de Carabineros ejecutó un operativo a nivel nacional para concretar la detención de quince personas por delitos de usura, extorsión y lavado de activos.

José NavarretePor 
José Navarrete

Personal especializado de Carabineros logró desbaratar una red de prestamistas ilegales que en el último año envió al extranjero más de 300 millones de pesos obtenidos por su negocio ilícito.

En el marco de la investigación desarrollada por la Sección Regional OS-9 Biobío de Carabineros, la policía uniformada logró la detención de 15 personas vinculadas a delitos de usura, extorsión, asociación criminal y lavado de activos.

El operativo se desarrollo en las regiones del Biobío, Valparaíso, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos.

La indagatoria se inició el año pasado, tras un homicidio calificado ocurrido en la localidad de caleta Chome, en Hualpén, Región del Biobío.

El cadáver de un hombre de nacionalidad colombiana apareció mutilado en el maletero de un vehículo.

Durante la investigación de ese crimen se constató que la víctima mantenía un rol de prestamista y que tras su muerte le habrían cercenado un dedo para utilizar su huella y acceder a su domicilio particular.

La víctima y los 15 detenidos eran parte de una banda que utilizaba una aplicación de pagos para otorgar créditos informales.

Las diligencias de OS-9 Biobío permitieron acreditar las prácticas de usura de la banda y se estableció que mantenían un esquema de cobros extorsivos a deudores que se atrasaban en sus pagos.

Las víctimas eran extorsionadas mediante amenazas para obtener de ellas periódicamente los pagos de intereses exorbitantes por los préstamos a los que la organización criminal les daba acceso al margen de la ley.

La investigación de la Fiscalía de Análisis Criminal del Biobío también permitió identificar la estructura de la organización criminal, compuesta por líderes, supervisores y recolectores. Asimismo, se elaboraron informes patrimoniales que acreditaron transferencias ilícitas hacia el extranjero, verificándose el envío de más de $307 millones a Colombia entre 2024 y 2025.

El operativo permitió la incautación de $25.272.280 en efectivo, 32 teléfonos celulares, tres notebooks, tarjetas publicitarias para préstamos informales, comprobantes de depósitos, una máquina de pago, 13 vehículos y cinco motocicletas.

Se espera que los imputados sean formalizados este viernes en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Más sobre:PolicialCarabinerosPréstamos informalesDelincuenciaSeguridadCrimen organizado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

Municipios de la RM encaran el 11 de septiembre con fuertes operativos de seguridad y radicales giros conmemorativos

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

5.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”
Chile

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias
Negocios

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile
Tendencias

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U
El Deportivo

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”
Cultura y entretención

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado
Mundo

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud