Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional (TC) debe despachar el fallo sobre la reforma a los notarios luego de que el proyecto de ley llegara al TC para pasar por su control obligatorio de constitucionalidad.

Cuando el TC dé luz verde a la reforma -fuentes que saben del caso comentan que la reforma pasó el control sin problemas- comenzarán a regir las nuevas normas para notarios, conservadores y archiveros lo cual implicará un terremoto en el sistema. Esto luego de que se aplique el jubilazo que implicará la salida de 49 conservadores y notarios que superan lo 75 años de edad.

Uno de los que está a la espera de que la reforma lo jubile, es el que tiene a su cargo, desde 1998, el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el abogado Kamel Saquel (89).

Aunque su salida del sistema es prácticamente un hecho, en el servicio que encabeza hay otra preocupación que capta la atención de los funcionarios, ya que el profesional acumula meses sin poner ni un solo pie en las oficinas del registro.

De acuerdo con documentos que revisó La Tercera, a partir de mediados de febrero que el profesional ha presentado consecutivamente licencias médicas. Todas, con extensión de 30 días.

Luego, además, hizo uso del permiso dispuesto en el artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales, como dan cuenta los registros que llegan a la Corte de Apelaciones de Santiago y que habitualmente utilizan cuando toman vacaciones.

Pero aunque se pensaba que tras ese permiso, que culminó el pasado 14 de agosto, retornaría a sus labores, Saquel volvió a presentar licencia médica . Nuevamente por 30 días y completando 180 días con dicho permiso de salud.

“Por recibida la licencia médica presentada por el Conservador del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar de Santiago don Kamel Saquel Zaror, por treinta días a contar del día 18 de agosto del año en curso”, se lee en la resolución del tribunal de alzada capitalino.

En el mismo documento, además, se estipula que aplicará la regla de subrogación contemplada en el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales que establece que el reemplazo lo efectuará el conservador más antiguo que esté en funciones en dicho lapso. En este caso, Luis Maldonado.

Fotografía de os tres Conservadores de Bienes Raíces de Santiago

Las licencias de Kamel

Si bien durante 2024 Saquel no presentó licencias médicas, durante este año acumula seis. Y aunque algunas voces del Conservador de Bienes Raíces de Santiago desdramatizan la situación, para otros se estaría ante un caso de salud incompatible con el cargo.

Como pudo revisar este medio, la primera licencia se extendió desde el 17 de febrero hasta el 18 de marzo. La segunda corrió entre ese mismo 18 y el 16 de abril. Luego, la tercera licencia aplicó entre el 17 de abril y el 16 de mayo, la cuarta entre el 17 de mayo y el 15 de junio, y la quinta comprendió el periodo entre el 17 de junio y el 16 de julio.

Tras ello, según expuso por medio de una solicitud ante el tribunal de alzada capitalino el martes 15 de julio, requirió permiso (vacaciones) por 21 días hábiles. Es decir, entre el 17 de julio y el 14 de agosto.

Terminado ese periodo, el 19 de agosto, ingresó la nueva licencia que se extenderá hasta el 17 de septiembre. Eso sí, hay que recordar que los días 18 y 19 de septiembre son feriados y 20 y 21 son sábado y domingo, respectivamente. Su retorno, por tanto, no sería hasta el 22 de ese mes, si es que no vuelve a extender el permiso de salud.