“Un hecho inusual”: detienen a sujeto por robar el bolso de su abogado durante una audiencia en tribunal de Temuco

Una audiencia de revisión de medidas cautelares, en el Juzgado de Garantía de Temuco, llevó a pasar un mal rato al abogado defensor penal público de un imputado.

El profesional, que consiguió rebajar la medida impuesta a su defendido, de arresto domicilio total a parcial, sufrió el robo de su bolso con distintos dispositivos tecnológicos.

La situación tuvo un giro insólito, ya que, tras la investigación de rigor, se constató que la persona que sustrajo el bolso al término de la audiencia había sido el propio imputado al que el abogado estaba defendiendo.

El hecho quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de la sala del tribunal.

Una vez alertados, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, lograron dar con la ubicación del sujeto y detenerlo, recuperando además las especies sustraídas.

“En un hecho inusual, el imputado estando aún en la sala de audiencia del tribunal procedió a espaldas de su propio defensor a sustraer su bolso con documentación, equipos electrónicos y otras especies”, comentó el coronel Álvaro Martínez Vega, prefecto de Cautín.

El prefecto detalló que el detenido “mantiene diversos antecedentes policiales por los delitos de desacato, conducción en estado de ebriedad, porte de arma blanca, hurto y receptación, entre otros”.

Este viernes, el individuo volvió al Juzgado de Garantía de Temuco para la audiencia de control de detención, decretándose esta vez la medida de prisión preventiva en su contra.