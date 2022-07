“Un señor con apellido alemán que invoca pertenencia al pueblo mapuche”: la molestia por fallo que ordena traslado de Emilio Berkhoff a cárcel de Lebu

Bastante molestia ha generado la resolución que dictó la Corte de Apelaciones de Temuco en razón de un recurso de amparo deducido por la defensa del exintegrante de la CAM Emilio Berkhoff, condenado como autor de los delitos de robo con intimidación e incendio. Y es que mediante dicha resolución del tribunal del alzada se ordenó su traslado a la cárcel de Lebu desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, pero en base a argumentos que para varios resultan “insólitos”, ya que el recluso alude a su supuesta pertinencia al pueblo mapuche, lo que fue acogido por la justicia.

De acuerdo con el fallo de 10 carillas que fue redactado por el ministro Carlos Gutiérrez Zavala, a Berkhoff se le “considera una persona mapuche, que además comparte con esta cultura la mantención de rasgos propios, prácticas culturales, formas de vida y religión de modo habitual” y ello podría desarrollarlo en el citado penal, donde hay un módulo especial donde están recluidos comuneros. Esto, pese a que cuando el Juzgado de Garantía de Traiguén se pronunció al respecto denegó el traslado, considerando que según el informe de factibilidad el recinto solicitado no sería apto para que el condenado pueda cumplir la sentencia.

Por lo mismo, y dado que la determinación se funda principalmente en razones culturales, el exsubsecretario de la Segpres, Máximo Pavez reaccionó indignado. Al ser consultado por La Tercera, expresó: “Estamos en presencia de una resolución insólita y con un precedente que amenaza severamente el más elemental sentido común de justicia. Un señor con apellido alemán que se encuentra condenado por delitos graves, interpone un recurso de amparo pues su supuesta pertenencia al pueblo mapuche lo habilita, por esa sola condición, a pedir un tratamiento especial”.

En esa línea agregó que “eso ya es delicado. Pero resulta vergonzoso que la Corte establezca como forma de llegar a dicha convicción el informe de un antropólogo y rasgos culturales como su especial relación con la naturaleza. Esto es ridículo y grave. Con esa novedosa mirada, el Estado de Derecho se acaba en Chile pues la aplicación del derecho no corresponde a la ley en condiciones de igualdad, sino que pasa a depender el estatuto jurídico que se apliquen de acuerdo a las percepciones culturales que cada cual tenga de sí mismo”.

Alerta entre gendarmes

Pero ese no es el único reparo, pues al ser consultados por la decisión que permitirá el traslado, desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería (Anop) también manifestaron su rechazo. “Quienes nos hemos desempeñado como alcaides del establecimiento, así como también nuestras autoridades regionales, podemos aseverar de manera categórica que este recinto no posee las condiciones mínimas de seguridad para albergar un perfil criminológico, ni posee la oferta de reinserción que requiere un multireincidente como Emilio Berkhoff Jerez, ello considerando su alto nivel de compromiso delictual, las circunstancias asociadas a la comisión de los mismos y la alta condena que arriesga. Por lo tanto no recomendamos que se pueda dar cumplimiento a lo dispuesto”, señalaron por medio de un comunicado.

Asimismo, agregaron que es conveniente señalar, que en materia comparada “cuando grupos criminales, mafias, pandillas, cárteles u otros logran relativizar la administración de justicia, nos encontramos muy cerca de un punto de no retorno, por lo que instamos a reaccionar y actuar con la inmediatez que se requiere para frenar esta nueva delincuencia organizada de carácter transnacional que amenaza la democracia y la paz social (...) Los costos que involucra esta decisión implicarán que sea el personal de Gendarmería los responsables de las consecuencias de tal decisión”.

“Hemos conocido de distintas amenazas dirigidas hacia miembros del poder judicial, lo que nos resulta preocupante. Han manifestado sentir temor por su seguridad debido a amenazas que han recibido y que ahora esto podría estar escalando, pero mientras muchos de ellos resuelven de manera telemática seremos los funcionarios de Gendarmería de Chile los que asumiremos la responsabilidad de esta decisión”, complementaron.

“Se revirtió acto ilegal”

Dado que en el fallo se hace presente que la cárcel que está más cerca del domicilio de Berkhoff es efectivamente el penal de Lebu, desde su defensa, a cargo de Humberto Serri Gajardo, defensor local jefe de la Defensoría Penal Mapuche, sostuvieron que acá lo relevante es que “se acoge lo planteado por la defensa en cuanto a la ilegalidad de lo resulto el pasado 3 de mayo”.

“La ilegalidad dice relación con dos aspectos. Primero, ilegalidad en el sentido de que se citó a una audiencia para cautelar los derechos de mi defendido, y finalmente se determinó resolviendo en prejuicio del mismo, toda vez que se acogió lo planteado por Gendarmería en el sentido de que no se podían efectuar el traslado hacia Lebu. Y la segunda ilegalidad es que la jueza al fallar que mi defendido permanezca en el Biobío, contradecía lo resulto por la misma instancia con fecha 25 de abril, donde había ordenado el traslado”, explicó.

La Corte, a juicio del defensor, entendió que las dos situaciones “afectan los derechos fundamentales de mi defendido, principalmente lo referente a la reinserción, la cual se materializa pudiendo estar en contacto directo con su familia, considerando que es mapuche, y además vive en el sector de Puerto Choque en Tirúa, donde vive su señora y sus tres hijos”.

“La única manera de favorecer su reinserción, es tener un contacto directo y regular con los menores de edad”, concluyó.