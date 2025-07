Una acusación de hostigamiento y posterior disculpa pública: el tenso round entre subsecretario Orellana y diputada Arce

“No corresponde”.

Eso se escuchó de fondo mientras la diputada Mónica Arce (independiente de la bancada DC) esgrimía sus razones en la Comisión de Educación de este martes para abstenerse en la votación del proyecto de ley del gobierno que buscaba modificar los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogías.

Pero el mensaje no iba para ella. La mujer que hablaba le recriminaba al subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana estar “presionando” a la parlamentaria para aprobar el proyecto. En ese afán, la autoridad del Mineduc le dijo a viva voz que de rechazarse este proyecto de pedagogías, otra propuesta, la del FES, vería dificultada su tramitación.

Y es que el voto de Arce era el último y terminó resultando decisivo, toda vez que al final hubo seis aprobaciones, cinco rechazos y su abstención.

“Nadie me está presionando”, alcanzó a decir en medio de ese intercambio la propia diputada, visiblemente afectada. Antes de eso, ella había recibido un mensaje de WhatsApp de Orellana, en el que el subsecretario la llamaba a no rechazar, que ello sería muy complicado.

Ocurre que el gobierno llegó confiado a la votación. Pensaban, de hecho, que estaban bien parados y que un proyecto muy sentido para el oficialismo y que encima es el tema de investigación del subsecretario, pasaría sin dificultades a Sala. Pero fue todo lo contrario y la frustración se apoderó de todos los presentes del Ejecutivo. Reflejo de eso es la imagen del final de la comisión, con un Orellana tomándose la cabeza con ambas manos.

Como sea, lo cierto es que una vez concluida la comisión y con el resultado ya zanjado, el subsecretario insistió que esto complicaba mucho, cuestionando a Arce el por qué había hecho lo que hizo, volviendo a poner el FES dentro de sus quejas. Otros dicen que la responsabilizó directamente y que incluso la amenazó con no sacar adelante proyectos que ella impulsara.

Al rato, señalan quienes presenciaron el intercambio, Orellana le pidió disculpas a Arce. Testigos aseguran que se dieron la mano y en el ministerio se asumió que hasta ahí llegaba esa polémica.

Sin embargo, este miércoles Arce escaló el asunto. En Sala tomó la palabra y se extendió: “El día de ayer en la sesión de Comisión de Educación, la cual presido, se me faltó el respeto y se me amenazó, y se me hostigó de parte del subsecretario de Educación (Superior). Estábamos en una votación y cuando yo estaba argumentando mi voto empieza a mandarme mensajes por WhatsApp para que yo aprobara el proyecto. Delante de todos en la Comisión, mientras yo argumentaba mi voto, comenzó a pedirme por favor que aprobara el proyecto. Finalmente, no lo aprobé, tengo razones de fuerza para no aprobarlo, es un mal proyecto”.

Y siguió: “Al terminar la sesión él pierde un poco las formas de respeto que debemos tener dentro del Congreso y él procede a amenazarme y me dice que, por culpa mía va a tener que tomar otros tipos de caminos administrativos para poder llevar a cabo lo que ellos necesitaban, y me dijo ‘y no piense que no va a pasar nada con el FES’. A mí me gustaría que se aclarara si esa amenaza era respecto a mis indicaciones y las que trabajó mi equipo, que también la trabajé con otros diputados, o se refería específicamente al proyecto en general el cual ayer además supe que había quedado en pausa en la Comisión de Hacienda, lo cual me parece gravísimo porque es un proyecto muy esperado por la ciudadanía”.

“Presidente -continuó- no podemos someternos a este tipo de situaciones, la Comisión no le pertenece a un partido político ni a un poder del Estado, la comisión es por y para los trabajadores de la educación, los estudiantes y los apoderados”, cerró.

Consultada por La Tercera, la propia parlamentaria ahonda en su versión: “Estábamos votando en general el proyecto que buscaba flexibilizar el acceso a las carreras de pedagogía. Tuvimos muchísimas audiencias con la participación de diversas organizaciones y expertos, y en su gran mayoría, el análisis del proyecto no fue positivo. Por esta razón, decidí votar en abstención. Pensé que el proyecto se aprobaría, ya que contaba con el apoyo del oficialismo, pero no fue así. Otros diputados votaron en contra, y mi voto, al ser el último como presidenta de la comisión, fue decisivo”, comienza.

Luego, recuerda, “recibí mensajes de WhatsApp del subsecretario pidiéndome que votara a favor. Mientras argumentaba mi voto, el subsecretario me interrumpió varias veces, pidiendo que no dejara caer el proyecto. Al final, el proyecto no fue aprobado. Tras la sesión, el subsecretario se mostró molesto y me responsabilizó por el resultado, amenazando con que las indicaciones presentadas por mi equipo no tendrían efecto. Al final del día, el subsecretario me ofreció disculpas personales”.

Pero el tema ya había escalado. Y es que luego de Arce haber contado lo sucedido, fue Alberto Undurraga, presidente de la DC (comité al cual pertenece ella), quien a través de su cuenta en X aseguró: “Hemos notificado al ministro de Educación que la Democracia Cristiana suspende toda conversación con el Ministerio de Educación dado hostigamiento del subsecretario de Educación Superior a la diputada de nuestro comité Mónica Arce ayer en comisión de Educación de la Cámara. Exigimos disculpas públicas”.

Eso fue lo que terminó ocurriendo poco después esta misma mañana.

“El día de ayer (...) sostuve un diálogo inadecuado con la diputada Mónica Arce, presidenta de la Comisión, que no contribuye al buen clima que debe primar en el ámbito político”, dijo Orellana en un comunicado publicado apenas 50 minutos después de las exigencias de Undurraga.

Luego prosiguió: “Quiero reiteras mis más sinceras disculpas a la diputada Arce, las cuales le comuniqué personalmente el día de ayer. Extiendo las disculpas también al comité de la DC. Lo ocurrido no refleja el espíritu con el que he buscado contribuir al debate de la Comisión de Educación, por cuyos integrantes guardo el más pleno respeto y con quienes hemos sostenido siempre un diálogo amplio en la tramitación de todos los proyectos de ley que van en beneficio del sistema educativo y sus comunidades”.

Cabe recordar que esta no es la primera polémica de una autoridad del Mineduc de este gobierno en el Congreso. La anterior se dio en marzo de 2023, cuando el entonces ministro Marco Antonio Ávila tuvo un áspero intercambio verbal con la diputada Viviana Delgado, quien luego terminaría en la enfermería del Congreso descompensada. Y aunque Ávila se disculpó, el hecho lo marginó del acto del 8M en La Moneda y días después se instaló que esa disputa incidió en el rechazo a la reforma tributaria impulsada por el gobierno.

Para esa votación fue clave la ausencia de la propia Delgado, quien al momento de tener que emitir el voto se encontraba coincidentemente con Mónica Arce, quien argumentó que estaba acompañando a Delgado porque se sentía mal y no se percataron de la votación. “En ningún caso”, dijo Arce, eso fue en venganza a Ávila.

“Hoy el subsecretario ofreció disculpas públicas pero las disculpas no tienen que ser hacia mi persona sino que hacia la ciudadanía completa a la cual se le faltó el respeto. Mientras yo sea presidenta de la Comisión de Educación, siempre priorizaré a los trabajadores de la educación, a nuestros estudiantes y a la mejora real de la educación pública”, dice hoy Arce.