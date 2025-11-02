Una mujer y dos hombres detenidos por robo con homicidio en Quilicura

La tarde de este domingo 2 de noviembre Carabineros del Retén La Islita detuvieron a una mujer y dos hombres que realizaron un robo con homicidio en Quilicura.

Con respecto a los hechos, los antisociales ingresaron a un domicilio ubicado en Av. Lo Cruzat, donde asesinaron al dueño de casa de 62 años y huyeron en el vehículo particular de la víctima.

Horas más tarde, una vecina de Isla de Maipo denunció que los sujetos estaban prendiendo fuego a ropa con restos de sangre al interior de un sitio eriazo.

Con los antecedentes proporcionados por la denunciante, personal de servicio del Retén La Islita se trasladó al lugar de los hechos y sorprendieron a los individuos en dicha acción, por lo que fueron detenidos.

Además, en el sitio se encontró un vehículo que mantenía encargo vigente por robo en la comuna de Quilicura.