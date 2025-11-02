OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Investigan robo con homicidio en Quilicura: víctima fue encontrada atada de pies y manos

El vehículo de la víctima habría sido sustraído de su domicilio y hallado horas más tarde por Carabineros en Isla de Maipo.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Imagen referencial

En plena investigación se encuentra el asesinato en Quilicura de un hombre de 62 años de edad que fue encontrado fallecido en el patio de su casa.

El hecho se habría producido durante la noche del sábado, pasadas las 22.30 horas, momento en que un familiar habría hallado fallecida a la víctima y se habría contactado inmediatamente con Carabineros a través del fono 133.

Los primeros antecedentes de la investigación darían cuenta de un robo con homicidio, ya que en un principio el vehículo de la víctima no fue encontrado en el domicilio.

“La víctima figura con un vehículo que, según los familiares, debería encontrarse en el sitio de suceso. Este vehículo fue encargado por personal de carabineros y fue dado su paradero en el sector de Isla de Maipo. Efectivamente, el vehículo corresponde, es de propiedad de la víctima que se mantiene en el sitio del suceso”, detalló el capitán Mario Astroza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

Según detalles compartidos por el Ministerio Público, la víctima habría sido encontrada atada de pies y manos y con diversas lesiones. En el lugar no se encontró evidencia balística.

Astroza también detalló que la policía mantiene personas de interés para la investigación, lo que podría ayudar a esclarecer el delito y encontrar a sus autores.

Por el momento, el caso está siendo investigado por el Ministerio Público, que solicitó la colaboración del OS-9 y de Labocar de Carabineros.

