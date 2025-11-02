Asesinan a disparos a sujeto de 22 años en Recoleta: recibió al menos siete impactos de bala

Un sujeto de 22 años resultó asesinado la madrugada de este domingo en Recoleta, en la zona norte de la Región Metropolitana.

El ataque se habría producido en plena vía pública, en la intersección de las calles Orense con Guarambaré, alrededor de las 1.30 de la mañana.

“Los antecedentes que hasta el momento hemos recopilado dan cuenta de que esta persona transitada por esta calle cuando sujetos, al parecer uno portando armas de fuego, por el antecedente que nos aporta una testigo al parecer con miras láser, habrían efectuado estos disparos, causándole la muerte posteriormente a la víctima”, detalló el fiscal ECOH Christian Toledo.

Según detalló el persecutor, el occiso vivía cerca del sector donde fue atacado y estaba dirigiéndose a visitar a un familiar cuando fue abordado por los antisociales. La evidencia balística encontrada por los investigadores daría cuenta que recibió al menos siete impactos de bala.

La víctima, un chileno de 22 años, fue trasladada por familiares hacia el SAR Zapadores, en la misma comuna, donde ingresó ya sin vida.

ECOH RM

Una de las hipótesis que está investigando el Ministerio Público sobre el ataque sería la posibilidad de rencillas previas entre bandas. “La víctima chilena tiene antecedentes (penales). Se está vinculando o estableciéndose si esto tiene que ver con rencillas en relación a grupos delictuales del sector”, explicó Toledo.

El caso está siendo indagado por personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público. También están realizando diligencias investigativas en el lugar la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

La Brigada de Homicidios estaría en el lugar investigando la evidencia encontrada en el lugar. Aparte de las vainillas de bala encontradas, también se estarían revisando algunos registros de cámaras de seguridad del sector y del SAR Zapadores, además de la evidencia hematológica presente en el sitio del suceso.