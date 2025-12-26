Una persona fallecida deja accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo

Una persona perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes en la comuna de Lo Espejo.

Los hechos se habrían producido alrededor de las 3:00 de la madrugada, en Av. José Joaquín Prieto.

De acuerdo a información preliminar se trataría de un motociclista el cual habría perdido el control del vehículo.

Según detalló el teniente de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, Cristian Martin, “se generó un accidente de tránsito de tipo choque en la comuna de Lo Espejo, exactamente en la avenida José Joaquín Prieto, con enlace de la autopista Américo Vespucio Sur, donde lamentablemente falleció una persona de sexo masculino”.

“La Fiscalía solicitó la concurrencia de este equipo especializado con la finalidad de realizar todas las diligencias propias de la especialidad, y así poder determinar, en un informe técnico inicial, la dinámica y causa basal del siniestro del día”; añadió.