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    Una persona fallecida y otra en estado de gravedad tras choque entre un bus y un taxi en la comuna de Cerro Navia

    De acuerdo a información policial, ambos vehículos habrían colisionado de forma frontal.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una persona fallecida y tora en estado de gravedad dejó un accidente vehicular entre un bus de RED y un taxi colectivo en la comuna de Cerro Navia.

    Los hechos se habrían registrado en en calle Salvador Gutiérrez, próximo a calle Neptuno, y según detalló el teniente de Carabineros, Nicolás Seisdedos, oficial de la Prefectura de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), ambos vehículos habrían colisionado de manera frontal.

    De acuerdo a lo que señaló el funcionario policial, “por causas que se investigan, uno de los dos móviles habría traspasado el eje central de la calzada, colisionando”.

    “Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, personal especializado se constituyó para realizarlas diligencias propias de la especialidad, levantamiento planimétrico, sed fotográfica, para dilucidar una causa basal y dinámica de los hechos, explicó.

    A raíz del hecho falleció el conductor del taxi colectivo, mientras su acompañante se mantiene en estado de gravedad. Por otro lado, el bus se trasladaba sin pasajeros al momento del accidente.

    Más sobre:PolicialAccidenteCarabinerosSIAT

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