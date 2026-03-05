SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “¡Una Vergüenza!“: la reacción oficialista tras aprobación en el Senado del proyecto de ley que conmuta penas graves

    La iniciativa permite que condenados por violaciones a los Derechos Humanos y otros delitos graves accedan beneficios carcelarios.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial: Sala del Senado Claudio Cavalieri

    El proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de prenas privadas de libertad, fue aprobado por un voto de diferencia en la sala del Senado. La iniciativa beneficiaría a reos condenados por violaciones de Derechos Humanos y otros delitos.

    Bajo esta premisa, las reacciones oficialistas comenzaron a surgir. Entre ellas, la senadora Yasna Provoste (DC), quien, una vez finalizada la discusión, hizo reserva de constitucionalidad.

    “Buscando beneficiar a violadores de DDHH, la derecha en el Senado aprobó dejar en libertad a cientos de violadores, femicidas y abusadores sexuales”, publicó a través de su cuenta en X, donde además, hizo un llamado al presidente electo José Antonio Kast a poner “orden en su sector y deje a delincuentes en la cárcel”.

    Durante la discusión que se llevó a cabo el día de ayer, el senador Daniel Núñez (PC) encendió el debate, al solicitar que se inhabilitara a Javier Macaya (UDI) debido a que su padre podría verse beneficiado.

    Tras finalizar el debate, Núñez posteó una publicación por medio de la misma vía, donde tildó de ”aberrante" la votación asegurando que la “sala del Senado aprobó en general el proyecto que permite que peligrosos criminales salgan de la cárcel para cumplir las condenas en sus casas”.

    Fabiola Campillai.

    La senadora, Fabiola Campillai (IND), se sumó a las palabras de los parlamentarios y describió la situación como “una vergüenza”. Asimismo, aseguró que beneficiaría a “violadores, traficantes, asesinos, pederastas...”, entre otros. Campillai concluyó apuntando a la oposición “si un día ve a su agresor en la calle fue gracias a la derecha”.

    El proyecto se encontraba en primer lugar de la tabla de discusión en el Senado, lo cual fue duramente criticado por el senador Juan Ignacio Latorre (FA) situcación que catalogó como las “prioridades de la derecha”, y finalizó con un guiño a los proyectos de Sala Cuna Universal y Financiamiento para la Educación Superior (FES).

    Los diputados ofiacialistas también se sumaron a las críticas del proyecto, donde destacan figuras como Lorena Fries (FA), quien declaró “sin arrepentimiento, colaboración ni cumplimiento efectivo de penas, no puede haber beneficios carcelarios para violadores de DDHH“.

    Diputada Lorena Fries (FA) RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    No dejemos que nos engañen: el verdadero propósito de este proyecto, aprobado hoy en el Senado, es mandar a la casa a los criminales de Punta Peuco”, señaló a través de su cuenta en X.

    El diputado Diego Ibáñez (FA), también aprovechó la plataforma para expresar su postura frente a la decisión que llevó el senado el día de ayer, apuntando a que “eso no es humanidad, es volver a abrir heridas, es dolor, es impunidad”.

    La diputada del distrito 13, Lorena Pizarro (PC), atribuyó la iniciativa a la extrema derecha, enfatizando en que no hace referencia a delitos menores.

    “Sepa que no son delitos menores: son genocidas, son violadores de niños, son asesinos, son narcotraficantes. Todos, sin excepción, pueden acceder a estos beneficios. Vaya el gobierno que nos espera. Ojalá seamos capaces de detener tanta barbarie”, declaró.

    Desde el mismo partido, el diputado Marcos Barraza, catalogó como “¡una vergüenza!" la aprobación. “El proyecto aprobado en el Senado, podría beneficiar a cerca de 700 reos, incluyendo más de 300 por crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

    Por último, la diputada Ana María Gazmuri (AH), comparte los dichos de Barraza, sumando que es “una falta de respeto a todas las víctimas que merecen justicia”.

    Más sobre:NacionalOficialismoSustitución de PenasSenadoDDHH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños chilenos es obeso

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    La última ofensiva de AB InBev en contra de CCU que reflota “guerra de la cerveza” en el TDLC

    Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

    Salarios reales siguen creciendo, pero desaceleran su ritmo de aumento

    Lo más leído

    1.
    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    2.
    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    3.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    4.
    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    5.
    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”
    Chile

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes
    Negocios

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    La última ofensiva de AB InBev en contra de CCU que reflota “guerra de la cerveza” en el TDLC

    Salarios reales siguen creciendo, pero desaceleran su ritmo de aumento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima
    El Deportivo

    Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima

    Joaquín Niemann tiene un tibio comienzo en el LIV de Hong Kong

    El golazo del ‘Tucu’ Contreras enloquece a David Ospina: la airada reacción del colombiano contra el exariete de la U

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas
    Cultura y entretención

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Himnos y un abrazo discreto a David Bowie: descifrando Master of Puppets, el disco más ambicioso de Metallica

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”
    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana