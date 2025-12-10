VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Universidad de Chile logra acreditación institucional en nivel de excelencia por 7 años

    La CNA informó que la casa de estudios obtuvo la acreditación máxima en todas las áreas evaluadas. Esta es la cuarta ocasión consecutiva que la casa de estudios alcanza dicho logro.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Imagen CASA-CENTRAL-UNIVERSIDAD-DE-CHILE-CV (42700876)

    Luego de dos años de trabajo, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) informó que la Universidad de Chile fue acreditada en nivel de excelencia por un periodo de 7 años (2025-2032) por cuarta ocasión consecutiva.

    El proceso de autoevaluación, informaron de la casa de estudios, estuvo liderado por la prorrectora Alejandra Mizala, y permitió integrar miradas diversas, revisar críticamente los avances de la universidad y definir con claridad los desafíos que guiarán el nuevo ciclo institucional.

    La decisión de la CNA “confirma una trayectoria de mejora continua expresada en avances concretos, como la renovación completa de los planes formativos de pregrado con nuevos estándares de calidad e igualdad de género; el fortalecimiento del cuerpo académico y el aumento de la participación de mujeres (252 académicas más, entre 2018 y 2025); la expansión de la investigación y la innovación con impacto público; la consolidación de la vinculación con el medio con 17 mil actividades realizadas entre 2018 y 2024, incluida la inauguración del Complejo VM20 y la Sala Sinfónica; y un sistema de aseguramiento de la calidad más robusto y articulado, que orienta la planificación estratégica de toda la institución”, informaron de la casa de estudios.

    Durante el periodo recientemente evaluado, la universidad también destacó por su aporte formativo y su capacidad de producir conocimiento de frontera. Por ejemplo, en 2025, fue la institución con mayor número de matrículas nuevas entre las universidades con acreditación de excelencia y logró importantes avances en progresión y titulación. Además, durante 2024 graduó al 16% de las y los profesionales con grado de doctor del país. En investigación, alcanzó el liderazgo nacional en adjudicación de proyectos ANID y en proyectos concursables para I+D. Asimismo, entre 2018 y 2024, el 51% de sus artículos científicos se publicaron en revistas indexadas de alto impacto.

    La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. Andres Perez

    “Este resultado es fruto de un esfuerzo colectivo de nuestra comunidad que se expresa en múltiples dimensiones”, señaló la rectora Rosa Devés en una carta enviada a la comunidad universitaria y también firmara por Mizala.

    Luego, Devés destacó que “obtener siete años de acreditación no es solo un orgullo; es también una responsabilidad. En tiempos en que el valor del conocimiento, la evidencia y la libertad académica enfrentan tensiones crecientes, la Universidad de Chile reafirma su deber de responder con rigor y autonomía, avanzando el conocimiento y educando en un marco de equidad. Este reconocimiento confirma que contamos con una comunidad preparada para los desafíos presentes y futuros que requieren de su talento, su imaginación y su fuerza”.

    Por su parte, la prorrectora Alejandra Mizala sostuvo que “esta acreditación refleja el trabajo riguroso y comprometido de una comunidad que mira su quehacer con honestidad y responsabilidad pública. Confirma que la Universidad de Chile avanza cohesionada, con un proyecto claro y con la convicción de que su misión con el país se proyecta con renovada fuerza hacia el futuro”.

    En esa misma línea, Devés indicó que esta acreditación “nos impulsa a avanzar en prioridades que ya hemos definido, como son la formación integral para el ejercicio de la ciudadanía, la ciencia e innovación con propósito público, el desarrollo y uso ético de nuevas tecnologías, una vinculación que contribuya al bienestar social, y una gestión e infraestructura que aseguren la excelencia, equidad y sostenibilidad”.

    Las autoridades añadieron que esta acreditación “en nivel de excelencia marca el inicio de una etapa orientada a profundizar transformaciones en áreas clave, como la flexibilidad curricular, el acompañamiento estudiantil, la internacionalización, la igualdad de género, el fortalecimiento de la investigación, la modernización de la gestión y el desarrollo del nuevo Plan de Desarrollo Institucional”.

