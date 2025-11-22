BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Uno de los más modernos de la RM”: Gobierno de Santiago inaugura nuevo Cesfam en Renca

    El espacio cuenta con 42 box de atención y está emplazado en 2.791 m², distribuidos en tres niveles.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La mañana de este sábado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Renca, Claudio Castro, inauguraron el nuevo Cesfam Cerro Colorado en la comuna de Renca.

    La particularidad del nuevo centro de salud, es que es “uno de los más modernos” de la región, según especificó el Gobierno de Santiago.

    En detalle, el nuevo Cesfam cuenta con 42 box de atención, de ellos 21 son multipropósito tipo 1, tres son multipropósito tipo 2, tres son ginecológicos, seis dentales, tres psicológicos, además de box IRA, ERA, vacunatorio, box de curación y tratamiento, box de urgencia y una sala de ecografías.

    Todo lo anterior, está emplazado en 2.791 m², distribuidos en tres niveles de hormigón armado. La infraestructura contó con una inversión del Gobierno Regional de $9.703 millones.

    Al respecto, el gobernador Orrego, destacó que esta obra “permitirá que más de 30 mil vecinas y vecinos reciban una atención más cercana, digna y oportuna”.

    Sobre el centro de salud, destacó que se trata de “un espacio 100% climatizado, con sistemas automatizados de climatización e iluminación, autonomía eléctrica de hasta 72 horas, cámaras de vigilancia y plena accesibilidad universal.”

    Por su parte, la ministra Aguilera destacó que con esta infraestructura, Renca se posiciona como “una de las 28 comunas pioneras de la Atención Primaria Universal, donde desde 2023 todas las personas pueden acceder sin distinción de previsión”.

    “Esta estrategia ha permitido que más de 180 mil personas nuevas se inscriban en estos territorios a nivel nacional, incluyendo afiliados de Isapres y Fuerzas Armadas, fortaleciendo el carácter universal e inclusivo del sistema público”, sostuvo.

    En tanto, el alcalde Castro resaltó que el nuevo Cesfam “es un hito clave en la transformación urbana y social de nuestra comuna”.

    “Este proyecto, que surgió del trabajo colaborativo con el Gobierno Regional y del compromiso de nuestros vecinos y vecinas, permitirá entregar un nuevo estándar en salud, con infraestructura moderna, equipamiento de última generación y un enfoque comunitario”.

    En ese sentido, aseguró que con la nueva infraestructura se logrará reducir “en más de un 80% el déficit comunal de atención primaria”.

    Más sobre:SaludRencaCesfamCerro ColoradoClaudio OrregoXimena AguileraClaudio Castro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elizalde niega ‘telefonazo’ de Araya por AC contra Simpertigue: “Él no me ha llamado para tratar este tema”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    “Más del 75% votaría nulo o blanco”: Parisi por posible destino de votos del PDG de cara a la segunda vuelta

    Encarcelan a pareja por secuestro y agresión a un hombre en Quilleco: en el domicilio se hallaron armas y drogas

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    3.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    4.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    SEC informa más 45 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región de O’Higgins

    SEC informa más 45 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región de O’Higgins

    Solicitan evacuar sector Polpaico, en Tiltil, por incendio forestal

    Solicitan evacuar sector Polpaico, en Tiltil, por incendio forestal

    Elizalde niega ‘telefonazo’ de Araya por AC contra Simpertigue: “Él no me ha llamado para tratar este tema”
    Chile

    Elizalde niega ‘telefonazo’ de Araya por AC contra Simpertigue: “Él no me ha llamado para tratar este tema”

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    SEC informa más 45 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región de O’Higgins

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad
    Negocios

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    El potente mensaje de Manley Clerveaux tras su polémico castigo en Colo Colo: “Hablan y no saben ni una mier… de mí”
    El Deportivo

    El potente mensaje de Manley Clerveaux tras su polémico castigo en Colo Colo: “Hablan y no saben ni una mier… de mí”

    Manuel Pellegrini recupera a su mejor jugador en el Betis y medios locales especulan con posible llegada a la Roja

    Esteban Matus rompe el silencio tras su frustrado fichaje por la U: “Preferí quedarme que ir a pelear un puesto”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”
    Cultura y entretención

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”