“Uno de los más modernos de la RM”: Gobierno de Santiago inaugura nuevo Cesfam en Renca

La mañana de este sábado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Renca, Claudio Castro, inauguraron el nuevo Cesfam Cerro Colorado en la comuna de Renca.

La particularidad del nuevo centro de salud, es que es “uno de los más modernos” de la región, según especificó el Gobierno de Santiago.

En detalle, el nuevo Cesfam cuenta con 42 box de atención, de ellos 21 son multipropósito tipo 1, tres son multipropósito tipo 2, tres son ginecológicos, seis dentales, tres psicológicos, además de box IRA, ERA, vacunatorio, box de curación y tratamiento, box de urgencia y una sala de ecografías.

Todo lo anterior, está emplazado en 2.791 m², distribuidos en tres niveles de hormigón armado. La infraestructura contó con una inversión del Gobierno Regional de $9.703 millones.

Al respecto, el gobernador Orrego, destacó que esta obra “permitirá que más de 30 mil vecinas y vecinos reciban una atención más cercana, digna y oportuna”.

Sobre el centro de salud, destacó que se trata de “un e spacio 100% climatizado, con sistemas automatizados de climatización e iluminación, autonomía eléctrica de hasta 72 horas, cámaras de vigilancia y plena accesibilidad universal .”

Por su parte, la ministra Aguilera destacó que con esta infraestructura, Renca se posiciona como “una de las 28 comunas pioneras de la Atención Primaria Universal, donde desde 2023 todas las personas pueden acceder sin distinción de previsión”.

“Esta estrategia ha permitido que más de 180 mil personas nuevas se inscriban en estos territorios a nivel nacional, incluyendo afiliados de Isapres y Fuerzas Armadas, fortaleciendo el carácter universal e inclusivo del sistema público”, sostuvo.

En tanto, el alcalde Castro resaltó que el nuevo Cesfam “es un hito clave en la transformación urbana y social de nuestra comuna”.

“Este proyecto, que surgió del trabajo colaborativo con el Gobierno Regional y del compromiso de nuestros vecinos y vecinas, permitirá entregar un nuevo estándar en salud, con infraestructura moderna, equipamiento de última generación y un enfoque comunitario”.

En ese sentido, aseguró que con la nueva infraestructura se logrará reducir “en más de un 80% el déficit comunal de atención primaria”.