“Va a fracasar en el tiempo”: CUT y gremios solicitan a Boric retirar urgencia en tramitación de reforma a Gendarmería

Hasta La Moneda llegaron esta jornada dirigentes de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Chile), la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) y del Frente de Trabajadores Penitenciarios, para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric solicitando que se retire la urgencia al proyecto de ley que reforma Gendarmería.

El pasado lunes, la iniciativa ingresó a trámite al Congreso, y ayer jueves fue aprobado en general unánimamente por la comisión de Constitución de la Cámara. El proyecto, el cual busca incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tiene por objetivo fortalecer el combate al crimen organizado al interior de las cárceles y reforzar la seguridad de los recintos penitenciarios.

Al respecto, en la misiva, firmada por organizaciones afiliadas a la CUT junto a representantes de los trabajadores de Gendarmería, advirtieron que este proyecto de ley “viene a vulnerar los principios de libertad sindical reconocidos por el Gobierno de Chile y consagrados en diversos cuerpos normativos internacionales”, ya que en éste, se indica que “las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas de pleno derecho, debiendo su liquidación efectuarse conforme a lo dispuesto en la ley bajo la cual se hubieren constituido”.

“El derecho a Asociación es un derecho constitucional, consagrado en la Carta Magna de nuestro país, por lo que el Proyecto de Ley vienen a vulnerar gravemente a las y los trabajadores públicos”, se indica en la carta.

Debido a esto, en el documento instan al Mandatario a detener la tramitación del proyecto, y establecer “el espacio de Diálogo Social para abordarlo, antes del cierre legislativo del presente año”.

Al respecto, José Manuel Díaz Zavala, presidente nacional de la CUT, advirtió además que no solo les preocupa lo que significa este traspaso de los funcionarios al Ministerio de Seguridad Pública, sino también "nos preocupa el apuro y también la agilidad que ha tenido la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en aprobar en general este proyecto de traspaso de los trabajadores de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública".

“Creemos que es importante que este traspaso tiene que ser con diálogo con los trabajadores y trabajadoras, y tiene que resguardar algo que es muy importante en la historia del movimiento de los trabajadores y penitenciarias a lo largo de estos 65 años de construcción de organización sindical”, señaló.

“El proyecto va sin ese derecho, y en ello nosotros hacemos un llamado al Presidente de la República que tiene que resguardar el derecho de las y los trabajadores a ser representados por sus pares", señaló.

En esta misma línea, José Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios hizo hincapié en este punto.

“Creemos que todo avance significativo para Gendarmería puede ser un aporte, pero siempre y cuando sea trabajado con los representantes de los trabajadores penitenciarios”, afirmó. “Si esto no se trabaja con los representantes de los trabajadores penitenciarios, yo creo que no va a tener un efecto positivo, más bien va a fracasar en el tiempo".

Asimismo, señaló que la reforma no atiende los problemas de fondo de la institución.

“Esta reforma constitucional, si bien es cierto, no quiere cambiar de ministerio, pero no aborda los temas de fondo, y eso es lo que nos preocupa hoy en día”, sentenció. Estos, son “temas estructurales, son por sobrepoblación penal, por segregación de población penal, de bandas de crímenes organizados que tienen penales distintos, y eso nos llama profundamente la atención".

Además de la pérdida de beneficios laborales que van a tener los funcionarios a nivel país, advirtió Carrasco: “Hay una incertidumbre general en nuestra fila, en todo el país, y no sabemos cuál va a ser la deserción hoy o mañana de nuestros funcionarios que están en posición de acogerse a retiro”.

Junto con esto, también le hacen un llamado a los parlamentarios “a que le den una mirada más de fondo, y no solamente una mirada administrativa" a la tramitación.

“Hoy día separar dos servicios, y dos servicios que van a estar en diferentes ministerios, y que después tengan que trabajar en la misma institución, puede ser un fracaso el día de mañana”, expresó.