Gobierno ingresa al Congreso reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad

Este lunes, el gobierno ingresó a trámite en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que busca fortalecer el combate al crimen organizado al interior de las cárceles y reforzar la seguridad de los penales.

La iniciativa ya había sido anunciada el pasado 16 de diciembre por el Presidente Gabriel Boric desde La Moneda, en el marco de una declaración por la Operación Apocalipsis, un operativo que permitió desarticular una red de corrupción en recintos penitenciarios y por el cual 47 gendarmes se mantienen actualmente en prisión preventiva.

De aprobarse el proyecto, Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública, al igual que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, instituciones que, de acuerdo al Artículo 101 de la Constitución, son “esencialmente obedientes y no deliberantes”, además de “profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

Además, la iniciativa busca separar las funciones de seguridad penitenciaria de aquellas relativas a reinserción social , para lo cual se establece un plazo de 12 meses contados desde la publicación de la reforma constitucional, para que el Presidente envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social.

Tras el envío del proyecto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó que la reforma en cuestión resulta “indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, agregó que “esta es una reforma urgente y necesaria para el país, que va en la dirección de fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de seguridad pública, de combate al crimen organizado y anticorrupción, que reconoce y posiciona a Gendarmería de Chile como un organismo clave para ese objetivo”.

El proyecto

Tras conocer los resultados de una investigación que detectó una red de corrupción en la institución penitenciaria, y que derivó en la detención de 47 gendarmes, el Presidente Boric anunció el proyecto de ley que separará las funciones que hasta ahora desarrollaba el organismo comandando por el director nacional Rubén Pérez.

Las labores referentes a seguridad pública, control de cárceles y custodia de reos pasarán a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que para las labores de reinserción se creará un nuevo organismo que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, en una nueva institución a cargo de esta materia”, sostuvo Boric el pasado 16 de diciembre.