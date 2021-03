Proceso de vacunación en personas sanas comienza hoy: Quienes tengan 59 años podrán inocularse contra el coronavirus

Tras cumplirse la meta de los 5 millones de personas vacunadas contra el coronavirus antes de concluir el mes de marzo, durante esta jornada se comenzará a inocular a la población sana menor de 60 años. De acuerdo al calendario, hoy es el turno de quienes tengan 59 años de edad, el jueves de los que tengan 58 y viernes, 57.

El hecho fue celebrado esta mañana por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien manifestó que “hoy es un hito porque estamos partiendo con la población sana menor de 60 años después de terminar con las personas que tienen enfermedades crónicas y adultos mayores”.

“Vamos a continuar hasta los 50 años. Queremos que todas las personas en ese rango etario se vacunen ojalá antes del 9 de abril”, dijo.

Por otra parte, la autoridad anunció que se iniciará la vacunación a periodistas de empresas de comunicaciones que se encuentren expuestos. “Los vemos todos los días en la calle, expuestos y son personas que tienen más riesgo de contagio”, sostuvo.

El ministro Jaime Bellolio señaló, en tanto, que “el proceso de vacunación que ha sido celebrado en el mundo entero no puede llevarnos a un exitismo, porque nada puede llevarnos al exitismo en medio de una pandemia donde sabemos que millones de chilenos lo han pasado pésimo. Sin embargo, esto se ha podido hacer bien por el programa nacional de inmunizaciones, por el trabajo que han hecho los alcaldes, por el trabajo que hacen los servicios de salud, las tens, las enfermedades, hospitales y atención primaria de salud”.

“Estamos viviendo momentos difíciles de la pandemia, por eso queremos decirle a las personas que nos ayuden en estas semanas que son críticas, necesitamos el último esfuerzo de las personas, sabemos que durante un año entero lo han tenido que hacer y la inmensa parte de los chilenos ha cumplido con las medidas. Hoy el inicio de la vacunación de personas sanas menores de 59 es una muy buena noticia precisamente por aquello, y ya le va a tocar a las personas que son más jóvenes”, agregó.

Según el calendario, hoy también corresponde que se inocule a los vocales de mesa entre 44 y 37 años, es decir, aquellos registrados como vocal en la consulta de datos del Servel, y al personal de apoyo a las elecciones, compuesto por delegados y asistentes de la Junta Electoral y personal del Servel que participa en el proceso presentando credencial o certificado que lo acredite.

Además de esto se continuará con la vacunación con segundas dosis a la población ya vacunada con la primera dosis según corresponda; con la inoculación a la población rezagada de grupos objetivos anteriores; y también con la estrategia capullo para pacientes pediátricos inmunocomprometidos, es decir, padres de niños inmunocomprometidos, ya que por el momento la vacuna no puede ser administrada en menores de 16 años.

De acuerdo al último balance de vacunación dado a conocer ayer a las 20.00 horas, ya hay 8.968.634 de dosis que ya han sido administradas. El día de ayer se administraron 139.762 primeras dosis y 84.457 segundas dosis.

Revisa los centros de vacunación a continuación: