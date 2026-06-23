Valencia anuncia firma de acuerdo con República Dominicana para formar equipo de investigación en casos de tráfico de migrantes

Valencia anuncia firma de acuerdo de Chile con República Dominicana para formar equipo de búsqueda en casos de tráfico de migrantes

El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este martes que próximamente nuestro país firmará un convenio con República Dominicana para la conformación de un equipo de investigación que investigue la eventual actividad delincuencial abocada al tráfico ilícito de migrantes.

Lo anterior lo explicó el fiscal durante una presentación de su parte ante el pleno del Senado, en sesión especial por la situación de menores haitianos en Chile por reunificación familiar.

“El próximo 6 de julio estaremos en República Dominicana firmando junto con la fiscal general de dicho país un equipo conjunto, un acuerdo para constituir un equipo conjunto de investigación en el marco de la convención de Palermo”, comenzó explicando.

Según explicó, en el acuerdo estarían vinculados las fiscalías y policías de ambas naciones.

El acuerdo tendría como objeto “poder investigar la eventual actividad de delincuencia organizada abocada a tráfico ilícito de migrantes que ocurriría dentro del territorio dominicano y a las actividades financieras de esos grupos dentro de nuestro territorio nacional”.

“Confiamos en que es una medida que va a ser especialmente provechosa para esclarecer estos delitos y poder desbaratar las redes que ilícitamente negocian con la situación en la que se encuentran las personas que recurran a ellos”, añadió al respecto.

Esta respuesta también vendría en el contexto de denuncias que recibió el Ministerio Público desde 2023 de contratación de vuelos chárter desde Republica Dominicana para tráfico ilícito de migrantes hacia nuestro país.